Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Villarreal karşısında verilen hakem kararlarına tepki gösterdi. Katalan ekibi, Camp Nou'da 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etmişti.

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Flick, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, Fermin Lopez'in kırmızı kart gördüğü pozisyona ve Lamine Yamal'a yapılan faullere değindi. Alman çalıştırıcı ayrıca Eric Garcia ile Joao Cancelo'nun ikinci yarıda maçın gidişatını değiştirmedeki rolünü de öne çıkardı.

Hakem, Fermin Lopez'i ikinci yarının son dakikalarında oyundan ihraç etti, ancak bu an televizyonda yayınlanmadı.

Bugünkü Villarreal maçında Barcelona'nın ikinci golünü atan Fermin Lopez, 68. dakikada yerini Dani Olmo'ya bırakmıştı.

Fermin Lopez, Anthony Gordon'a yapılan müdahalenin ardından Barcelona lehine penaltı verilmemesine itiraz ettiği için kırmızı kart gördü.

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Hakem Alejandro José Hernández Hernández'in Fermin Lopez'e kırmızı kart göstermesinin ardından Flick, hakemle tartışmaya girdi. Alman teknik adam, itirazı ve karara ilişkin açıklama talep etmesi nedeniyle sarı kart gördü.

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Bu olay, orta saha oyuncusunun ihraç edilmesinin ardından gelen dakikalarda, Flick maçı teknik alandan takip ederken yaşandı.

Barcelona'nın teknik direktörü, hakemin kendisine karşı tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bu hakemle yaşadığı sorunun yalnızca bu maça özgü olmadığını belirtti ve şöyle konuştu: "Bu hakemle hep aynı şey yaşanıyor."

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Flick, orta saha oyuncusunun ne söylediğini duymadığı için Fermin ile hakem arasında tam olarak ne yaşandığını bilmediğini de açıkladı. Hakemin yalnızca Barcelona yedek kulübesine baktığını vurgulayan Alman teknik adam, oyuncusunun kırmızı kart görmesine neden olan ihlali sormak için yanına gittiğinde kendisine de sarı kart gösterildiğini söyledi.

Flick'in itirazları Fermin'in kırmızı kartıyla sınırlı kalmadı, Lamine Yamal'la ilgili kararlara da uzandı. Alman çalıştırıcıya göre Barcelona'nın kanat oyuncusu, hakemin düdük çalmadığı ve oyunun devam etmesine izin verdiği çok sayıda net faule maruz kaldı.

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Buna rağmen Flick, oyuncularından hakem kararlarını kabullenmelerini, bunlarla meşgul olmamalarını ve saha içindeki performanslarını geliştirmeye odaklanmalarını istedi. Takımın ikinci yarıda ortaya koyduğu oyunun ise örnek alınması gereken model olduğunu belirtti.

İki farklı geriye düşmelerinin nedenlerini değerlendiren Flick, Tajon Buchanan ve Oluwaseyi'nin attığı golleri Barcelona'nın maçın ilk yedi dakikasında yaptığı hatalara bağladı. Ancak skorun takımının seviyesini tam olarak yansıtmadığını düşünen Flick, oyuncularının ilk yarı bitmeden farkı azaltacak fırsatlar yakaladığını ifade etti. Bu fırsatların en önemlisi, Lamine Yamal'ın kazandığı ancak kaçırdığı penaltıydı. Bu durum takımın maça geri dönme işini daha da zorlaştırdı, ancak devre arasından sonra oyun belirgin şekilde düzeldi.

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Flick, Barcelona'nın oyunundaki asıl dönüşümün ikinci yarıda, takım daha organize hale gelip kendi oyun anlayışını daha iyi kabul ettirmeyi başardığında gerçekleştiğini söyledi: "İkinci yarıda çok daha iyi ve çok daha yapılandırılmış bir oyun oynadık."

Takımının galibiyeti hak ettiğine inandığını da belirten Flick, gelişimin yalnızca hücum tarafıyla sınırlı kalmadığını, organizasyona ve kolektif hareketlere de yansıdığını vurguladı. Bu da Barcelona'nın oyunun kontrolünü yeniden ele almasına ve geriden gelerek öne geçmesine yardımcı oldu.

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Barcelona'nın teknik direktörü, Eric Garcia ve Joao Cancelo'yu da ayrıca övdü. Flick'e göre iki oyuncu da her iki kanattaki hücumları canlandırarak mükemmel bir ikinci yarı geçirdi.

Flick, bek oyuncularından beklenenin yalnızca savunma görevlerini yerine getirmek olmadığını, hücum organizasyonlarına ve pozisyon üretimine etkin şekilde katılmayı da kapsadığını açıkladı. Bu durum 57. dakikada açıkça görüldü: Cancelo'nun denemesi direğe çarptı, ardından Pedri ile kombinasyon yaptığı atak, Gerard Martin'in kullandığı ve farkı azaltan golün geldiği kornerle sonuçlandı.

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Flick, 10 dakika sonra Eric Garcia'nın sağ kanattan bir pozisyon daha yarattığını ve topun Pau Navarro'dan sekerek kendi kalesine girdiğini, böylece Barcelona'nın maça geri dönüşünün tamamlandığını ekledi.