Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga kapsamında yarın cumartesi oynanması planlanan Sevilla maçı öncesinde birçok konuya değindi. Bunların başında ise Raphinha'nın gerçek forvet pozisyonunda üstlendiği yeni rol yer aldı. Flick ayrıca Karim Adeyemi'yi ve takıma hızla uyum sağlamasını övdü.

Barcelona, deplasmanda oynayacağı Sevilla maçına, 6 hafta sonunda tam puanla topladığı 18 puanla puan durumunun zirvesinde girecek.

Raphinha, Barcelona'nın baskısına liderlik ediyor

Flick, Raphinha'yı "9" numaralı forvet olarak görmesiyle ilgili şunları söyledi: "Son iki sezona baktığınızda, baskı sürecini her zaman 9 numaralı forvetten başlattığımızı görürsünüz. Raphinha, istediğimiz şekilde baskı başlatmak için ihtiyaç duyduğumuz o açlığa, o arzuya ve o zihniyete sahip."

Bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında "AS" gazetesinin öne çıkardığı sözlerine şöyle devam etti: "O sadece hücumda üstün bir seviye sunmakla kalmıyor, savunma açısından da harika bir performans gösteriyor. Baskı sürecini başlatan Raphinha ve takımın kaptanı olarak herkesin önünde ilerliyor, diğerleri de onu takip ediyor."

Flick, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılmasının, Gabriel Jesus'un katılımının gecikmesinin ve geçen yaz hücum hattını güçlendirmek için birincil hedef olan Julian Alvarez'i transfer etmenin başarısızlığa uğramasının ardından, bu sezonun başından itibaren Raphinha'yı santrfor pozisyonunda kullanmaya başladı.

Ancak Raphinha bu pozisyonda güçlü bir performans sergiledi ve şimdiye kadar 6 maçta 9 gol kaydederek gol krallığı listesinin zirvesine yerleşti.

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"Barcelonalı yıldıza yüzde 100 güveniyorum"

Barcelona teknik direktörü, yeni transfer Karim Adeyemi'ye de değinerek Alman oyuncunun sahip olduğu büyük hıza övgüde bulundu, ancak onu daha önce çalıştırdığı en hızlı oyuncu olarak nitelendirmekten kaçındı.

Flick şöyle konuştu: "Çok hızlı, ancak çalıştırdığım tüm oyuncular arasında en hızlısı mı bilmiyorum. Alphonso Davies de benzer bir hıza sahip."

Adeyemi'nin soyunma odasındaki kişiliği hakkında ise şunları ekledi: "İyi bir genç ve harika bir insan, soyunma odasında büyük saygı görüyor. Herkes onu çok seviyor, ayrıca maçlardaki seviyesi işleri kolaylaştırıyor."

Flick, Adeyemi'nin Barcelona'ya transferinin oyuncu için uygun bir zamanda geldiğini belirterek şöyle dedi: "Sanırım Almanya'da en iyi dönemlerini yaşamıyordu, bu yüzden onun için ortamı değiştirmesi ve başka bir ülkeye gitmesi daha iyi oldu."

Barcelona teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: "Bizi seçtiği için çok mutluyum. Ona güven vereceğim ve Karim'e yüzde 100 güveniyorum. Çarşamba günü sergilediği gibi daha fazla maç göreceğiz."

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