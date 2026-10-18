Barcelona, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesinde gerçek bir krizle karşı karşıya.

Eric Garcia ve Jules Kounde'nin sakatlıkları nedeniyle Paris Saint-Germain maçı kadrosunda yer almaması sonrası Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, savunma hattında doğaçlama yapmak zorunda kalacak; zira Andreas Christensen'den de yoksun durumda.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, tamamen hazır olan tek stoper Pau Cubarsi. Real Betis maçını ayağı şişmiş halde tamamlayan Gerard Martin'in ise Parc des Princes'e yapılacak ziyaret öncesinde tamamen iyileşmiş olması bekleniyor.

Bek bölgesinde de fazla seçenek kalmadı. Alejandro Balde'nin bu sezon az süre alması göz önüne alındığında (Racing karşısında yalnızca 12 dakika), iki bek mevkisinde Joao Cancelo ve Xavi Espart'ın görev yapması bekleniyor.

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Prensip olarak, alışılmadık mevkisinde daha deneyimli olan Portekizli oyuncu solda, Katalan oyuncu ise sağda görev yapacak.

Flick'in acil durumlarda başvurabileceği seçeneklerden biri de Rodri'yi stoper mevkisinde oynatmak.



Oyuncu, Eric Garcia'nın oyundan çıkmak istemesinin ardından Real Betis - Barcelona maçının son dakikalarında Pau Cubarsi'nin yanında sahaya döndü.

Rodri'nin stoper mevkisinde oynayabildiğini ve Luis Enrique'nin 2022 Dünya Kupası'nda kendisini bu mevkide görevlendirdiğini belirtmek gerekir.

Bu durumda, Frenkie de Jong yaklaşık dört ay süren bir aradan sonra henüz dönmediği için orta sahada Pedri'ye eşlik etmek üzere Marc Bernal ve Gavi aday olacak.



