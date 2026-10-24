Flick, Barcelona'nın kadrosunu yeniden şekillendiriyor: El Clasico'da 3 değişiklik bekleniyor

Fransız Jules Koundé'nin, geçtiğimiz hafta yaşadığı ayak bileği sakatlığından iyileşemeyerek yarın pazar günü oynanacak El Clasico'daki Barcelona ve Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Bu durum, Alman teknik direktör Hansi Flick'i orta saha ve hücumda beklenen değişikliklerle birlikte, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain maçını oynayan savunma hattına yeniden yaslanmak zorunda bırakacak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Koundé, iyileşmek ve maça yetişmek için yoğun çabalarına rağmen Barcelona'nın bugün cumartesi yaptığı takım antrenmanına katılamadı; Flick de bunu maç öncesi düzenlediği basın toplantısında doğruladı.

Fransız savunmacının yokluğu, Eric Garcia ve Andreas Christensen'in de eksikliğinin sürmesiyle birlikte Barcelona'nın savunmadaki sıkıntılarını artırıyor. Bu da Flick'i, yedekler arasında Alex Campos'un da bulunduğu, Paris Saint-Germain karşısında tercih ettiği savunma seçeneklerinin aynısını korumaya yönlendiriyor.

Arka hatta Pau Cubarsi ve Gerard Martin'in stoperde, sağ kanatta Chavi Esbert'in, sol kanatta ise Joao Cancelo'nun yer alması bekleniyor. Paris maçında sınırlı dakikalar süre bulan Alejandro Balde ise yedek kulübesinde fırsatını bekleyecek.

Orta sahada Flick, Dani Olmo'nun sol arka bacak kasındaki ve kendisini bir ay sahalardan uzak tutacak sakatlığı nedeniyle zorunlu bir değişiklik yapmayı planlıyor. Beklenen kadroya göre Fermin Lopez, Pedri ve Rodri'nin yanında orta sahada onun yerini alacak.

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Barcelona'nın kadrosunda ayrıca, kulübün akademisinin yükselen yeteneklerinden Oriol Jurenn de yer alıyor. Öte yandan Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz sakatlığından iyileşen Frenkie de Jong, forma giymeye geri dönmeye yaklaştı; üst üste üçüncü maçta kadroda bulunması, ona bu sezon ilk kez sahaya çıkma fırsatını verebilir.

Hücumda Flick, sağ kanatta Lamine Yamal, solda Anthony Gordon ve santrfor pozisyonunda Raphinha'nın yer aldığı asli üçlüye güvenmeye hazırlanıyor. Maçın koşulları gerektirirse İngiliz kanat oyuncusunun yerine Adeyemi'yi oyuna sürme ihtimali de bulunuyor.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Otxebo karşısında ikinci takımla forma giyen Hamza Abdülkerim'in de A takım kadrosuna katılması bekleniyor; bu adım, Real Madrid karşısındaki beklenen maç öncesinde Flick'e ek bir seçenek sunuyor.