Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bugün çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının açılış haftasında oynanacak Hollanda temsilcisi Feyenoord maçı için takımının resmi ilk 11'ini açıkladı.

Flick, takımın geçtiğimiz cumartesi İspanya La Liga'da Valencia karşısında sahaya çıktığı 11'de birçok değişikliğe gitti.

Joao Cancelo, bu sezon ilk kez genç oyuncu Chavi Espart'ın yerine ilk 11'de yer alırken, cezalı Eric Garcia'nın yerine Jules Kounde forma giyiyor.

Flick, savunmanın göbeğinde Gerard Martin yerine Andreas Christensen'i sahaya sürerken, orta sahada Fermin Lopez'in yerini Dani Olmo aldı; hücum hattında ise Anthony Gordon yerine Karim Adeyemi görev yapıyor.

Bu değişikliklere rağmen Alman teknik adam, genç Mısırlı Hamza Abdelkerim'i maçın başında yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti; oyuncunun ilk 11'de resmi ilk maçını beklediği belirtiliyor.

Flick orta sahada, İspanya Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan üçlüye, Pedri, Rodri ve Olmo'ya güvenirken, santrfor mevkiinde Raphinha'ya güvenmeyi sürdürdü.

Barcelona'nın tam kadrosu:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma: Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo.

Orta saha: Pedri, Rodri, Dani Olmo.

Hücum: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.