Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, salı akşamı "Camp Nou" sahasında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Aston Villa karşısında alınan 3-0'lık galibiyette takımının performansından memnun göründü.

Flick maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Aston Villa harika bir takım. İyi savunma yaptık ve savunma performansımızdan memnunuz. Kalemizi gole kapattık, savunma hattı inanılmaz bir seviyede oynadı; her şeyi savundular. Joan García da öyle."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Flick sözlerine şöyle devam etti: "Mesele hata yapmak ya da kaybetmek değil, nasıl tepki verdiğinizdir. Her zaman en önemlisi bir sonraki adımdır."

Devamında ise şunları ekledi: "Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor; herkesin performansı harikaydı. Hatlar arasındaki alan dardı, bütünlüğümüzü koruduk ve kendi kalemizin yakınında iyi savunma yaptık... İnanılmazdı."

Flick şu açıklamayı yaptı: "Onlara baskı yapmak, hata yapmaya zorlamak istedik ve goller de buradan geldi. Bu bizim oyun şeklimiz, bu bizim felsefemiz. Galibiyet önemliydi. Top bizde olsa da olmasa da özgüvenli olduğumuzu görebilirsiniz."

Öte yandan Flick, Hollandalı Frenkie de Jong'un dönüşünü de övdü: "Dönüşü çok önemli. İyi bir performans ortaya koyuyor, bunu antrenmanlarda görebilirsiniz. Fiziksel kondisyonu henüz tam kapasitesine ulaşmadı, bu da normal. Durumu kademeli olarak yönetmemiz gerekiyor. Her mevkide birçok yetenek bulundurmak istiyoruz ve onunla birlikte iki mevkide bu imkâna sahibiz."

Başka bir konuda ise, Brezilyalı Raphinha oyundan çıkarılırken acı belirtileri gösterse de Flick bunun değişiklikle bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Şunları ekledi: "Raphinha, Tenerife'de yaşananlardan (forvet oyuncusu Jesús de Miguel'in vefatı) etkilendi, hepimizin etkilendiği gibi. Bu trajedide ailesine, kulübüne ve taraftarlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu durumun Raphinha'yı kişisel olarak etkilediğini düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes ona kızdığım için onu değiştirmeye karar verdiğimi sanıyor, ama durum öyle değil. Kastettiğim ve hissettiğim şey, her zaman her şeyi bir kenara bırakıp plana bağlı kalmanın kolay olmadığı; biz insanız ve bu tür şeyler bizi etkiliyor."

Brezilyalının saha içindeki performansına ilişkin ise onun "seviye açısından iyi bir dönemden geçtiğini" belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Milli ara dönüşünde sağlık durumu iyi olarak dönerse, bu hem bizim hem de onun için harika olur. Onun adına çok mutluyum ve kendisine en iyisini diliyorum, bu bizim için de harika bir şey olacak."