Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, yeni sezon hazırlık dönemi boyunca ilk 3 kadro dışı bırakma kararını verdi.

Sport gazetesine göre Flick, bugün cuma sabahı Barcelona Atletic ile antrenmana çıkan Oscar Gistau, Ibrahima Diarra ve Alex Gonzalez ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Üç genç oyuncu, yedek takım ve altyapı takımından 14 oyuncuyla birlikte bir ay boyunca A takımın antrenmanlarında yer almıştı.

Gistau, Diarra ve Alex Gonzalez, Barcelona kafilesiyle birlikte İngiltere'deki sezon hazırlık kampına gitmişti.

Nitekim üç oyuncu, Birmingham City karşısında oynanan hazırlık maçında ilk kez A takım formasıyla sahaya çıkmıştı.

Flick yönetiminde geçirdikleri 4 haftanın ardından Gistau, Diarra ve Alex Gonzalez, Barcelona'nın yedek takımının kampını kurduğu Vall d'en Bas'a yöneldi.

Buna karşılık A takım, bu hafta sonu Udine'ye giderek Udinese ve Nottingham Forest karşısında üçlü bir turnuvaya çıkacak olan, kulüp akademisinden 14 oyuncuya güvenmeyi sürdürecek.

Tommy Marques, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernandez, 4 yıllığına Ajax ile imzalamaya yaklaşan Guiu Torrents, Hamza Abdelkarim, Alvaro Cortes, Aurian, Ibrima, Guille Fernandez, Brian Farinas, Jordi Bisker, Aaron Yakubshvili ve Iker Rodriguez, Barcelona'nın La Liga serüveninin başlamasına 16 gün kala Flick yönetiminde çalışmaya devam ediyor.