Barcelona teknik direktörü Hans Flick, Juan Gamper Kupası kapsamında yarın çarşamba günü oynanacak Al Ahly maçında Raphinha'nın Pedri ve Eric Garcia ile birlikte takım kaptanı olacağını, kadro tamamlandıktan sonra takım kaptanları için nihai oylama yapılana kadar bu durumun geçerli olacağını doğruladı.

Flick, bugün salı günü, takım kaptanları konusunda geçici olarak kişisel bir karar aldığını, Barcelona'nın kadrosu tamamlandıktan sonra yapılacak nihai oylamayı beklediğini açıkladı.

Frenkie de Jong'un da takımın kaptanlarından biri olduğunu, ancak şu anda sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığını belirten Flick, Hollandalı oyuncuyla ilişkisinin güçlü olduğunun altını çizdi ve oyuncunun geleceğine dair spekülasyonlara kapı aralamayı reddetti.

Flick, "Barcelona kanalına" yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence şu anki hazırlık dönemi, alışılmış hazırlık dönemleri gibi değil. Sekiz oyuncu bir hafta önce antrenmanlara katıldı. Uyum sağlamamız ve işleri yönetmemiz gerekiyor. Son günlerde gördüklerimden yola çıkarak, kalite seviyesi çok yükseldi. Antrenmanlarda gördüklerimden çok memnunum. Muhteşem bir takımımız var ve her şey için rekabet etmeye hazırız."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Benim için de bu, sezonun kendi sahamızda, Spotify Camp Nou'da, taraftarların huzurunda oynanacak ilk maçı olduğu için özel bir karşılaşma. Geçen sezon kendi sahamızdaki tüm maçlarımızı kazandık ve bu, La Liga şampiyonluğunu kazanmak için çok önemliydi. Barcelona taraftarlarının desteği harikaydı. Onların tutkusuna, enerjisine ve desteğine ihtiyacımız var."

Flick şöyle sürdürdü: "Konuşmayı Raphinha yapacak. De Jong üçüncü kaptan, çünkü Marc ve Araujo yok. Ancak Frenkie şu anda müsait değil ve oylamayı yapana kadar kaptanların kim olacağına geçici olarak karar verdim, çünkü takımın kadrosu henüz tamamlanmadı. Bence başka oyuncular da katılacak ve bir oyuncu ayrılabilir. Bu nedenle, takımın kadrosu tamamlanmadan oylamayı yapmayacağız. Bu gerçekleşene kadar Raphinha, Eric ve Pedri ile birlikte kaptan olacak. De Jong da öyle, ama sakat."

Flick sözlerini şöyle tamamladı: "Aldığım karar bu ve De Jong ile ilişkim çok iyi. Son derece profesyonel bir oyuncu ve ilişkimiz mükemmel. Onunla gelecek maç ve takım etrafında yaşanan diğer konular hakkında çokça konuşuyorum. Önemli bir oyuncu, kaliteye sahip ve takıma çok şey katıyor."