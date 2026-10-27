Arsenal, Fleetwood Town karşısında -1-1'lik beraberliğin ardından penaltılarda 5-3 yenilerek Carabao Kupası'na utanç verici biçimde veda etti. Topa sahip olmada üstünlük kurmasına ve Viktor Gyoekeres'in ikinci yarıda attığı beraberlik golüne rağmen Mikel Arteta'nın ekibi, dördüncü ligde mücadele eden dirençli ev sahibini aşamadı.

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Arsenal, Highbury Stadyumu'nda taktik açıdan büyük hayal kırıklığı yaşadı. Topa %78 oranında sahip olmasına rağmen Fleetwood Town'ın dirençli savunma hattını aşamadı. Konuk ekibin savunmadan hücuma geçişindeki bir aksaklığı değerlendiren Loupalo-Bi'nin 21. dakikada attığı golle Arsenal erken geriye düştü.

Maç boyunca 26 şut çeken Mikel Arteta'nın ekibi, mücadeleyi normal sürede bitirmek için gereken bitiriciliği gösteremedi. Arsenal'in tek golü, devre arasından kısa süre sonra yaz transferi Viktor Gyoekeres'ten geldi.

Maç sonunda penaltı atışları psikolojik bir mücadeleye dönüştü. Gyoekeres atışını gole çevirirken Bruno Guimaraes baskıya yenik düştü ve kaçırdığı penaltıyla avantajı League Two ekibine verdi. Fleetwood, kullandığı beş penaltının tamamını gole çevirdi; Haughey'nin atışı, penaltı atışlarındaki 5-3'lük galibiyeti kesinleştirdi.





Kaleci & savunma

Illan Meslier - 5/10

Arsenal uzun süreler boyunca rakip yarı sahaya yerleştiği için Fransız kaleciye neredeyse hiç iş düşmedi. Ancak en kritik anlarda takımına maçı kazandıracak bir kurtarış yapamadı. Açılış golünde Loupalo-Bi'ye engel olamadı ve penaltı atışlarında Fleetwood'ın beş penaltısından hiçbirini kurtaramadı.

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Max Salmon - 4/10

Derinde savunma yapan rakibe karşı gerekli genişliği sağlayamayan ve dikine oyuna katkı veremeyen genç oyuncu için zor bir akşamdı. Arteta beklerinden hücuma daha fazla destek almak isteyince devre arasında oyundan çıkarıldı. Oyunda kaldığı sürede topu ileri taşıma konusunda istatistiksel olarak da pek az katkı sundu.

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Cristhian Mosquera - 6/10

Fleetwood'ın önde baskı yapmaması sayesinde topla genel olarak sakindi ve yüksek pas isabet oranına ulaştı. Ancak açılış golünde rakibe bırakılan boşluktan memnun olmayacaktır. Maçın tamamında sahada kaldı fakat sonuca etki edemedi.

Jurrien Timber - 5/10

Merkezde görev yapan Timber, orta sahaya çıkarak sayısal üstünlük yaratmaya çalıştı ancak ikili mücadelelerde alışılmış keskinliğinden uzaktı. Arsenal, geriden gelip maçı çevirmek için taktik düzenini değiştirirken Salmon gibi o da devre arasındaki iki savunma değişikliğinden birinin parçası oldu.

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Piero Hincapie - 6/10

İlk 11'deki savunmacılar arasında en hareketli isimdi. Hincapie, sol iç koridordan atakları başlatmaya çalıştı. İkinci yarıdaki yoğun baskının sürmesine yardımcı oldu ancak ev sahibi ekip son 30 dakikada geride savunma yapınca savunmada fazla işi kalmadı.

Orta saha

Martin Zubimendi - 6/10

İspanyol oyuncu, Arsenal oyunun temposunu belirlerken top dolaşımını verimli biçimde yöneterek takımın ritmini kurdu. Arsenal'in %78'lik topa sahip olma oranına katkı sağlasa da merkezdeki kalabalığı aşacak kilit pası bulmakta zorlandı. 82. dakikada yerini Guimaraes'e bıraktı.

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Kai Havertz - 5/10

Alman oyuncudan anlaşılması güç bir performans geldi. Sık sık forvetlerle aynı alanları kullanması, orta saha bölgesinde derinlik eksikliğine yol açtı. Arsenal'in toplam 26 şutuna rağmen gollere kayda değer bir katkı sağlayamadı ve maç ilerledikçe etkisi azaldı.

Casey O'Neill - 5/10

Genç oyuncu zaman zaman teknik becerisini gösterdi ancak Fleetwood orta sahasının fiziksel mücadelesi karşısında zorlandı. Sahada kaldığı sürede önemli bir gol fırsatı yaratamayınca 66. dakikada yerini Eberechi Eze'ye bıraktı.

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Max Dowman - 6/10

Genç yetenek hücumda zaman zaman umut verse de 85. dakikada kırmızı kart görmesine neden olan kontrolsüz saldırganlığıyla takımını zor durumda bıraktı. Oyundan atılması, son bölümde Arsenal'i 10 kişi bırakarak galibiyet golünü bulma şansını azalttı ve nihai yenilgide pay sahibi oldu.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Birden fazla görevi üstlendiği rolde iyi bir taktik disiplin gösterdi. Beraberlik golüne giden hazırlık oyununda rol aldı. İkinci yarının sonlarında ise takımın son bölümdeki düzenini sağlamlaştırmak amacıyla yerini Ezri Konsa'ya bıraktı.

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Hücum

Viktor Gyoekeres - 7/10

Arsenal'in açık ara en tehlikeli oyuncusuydu. 50. dakikada attığı beraberlik golünde ceza sahasındaki fırsatçılığını göstererek takımını yeniden maça ortak etti. Penaltı atışlarında da soğukkanlılığını koruyup golünü attı ancak diğer hücum oyuncularından yeterli desteği alamadı.

Yedekler & teknik direktör

Ben White - 6/10

Devre arasında Salmon'ın yerine oyuna girdi ve Arsenal'in sağ kanattaki alan kullanımını hemen iyileştirdi. Bindirmeleri Fleetwood'ı daha da geriye itti ancak ortaları ikinci golü getirmedi.

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Martin Oedegaard - 6/10

Hücumdaki yaratıcılığı artırmak için devre arasında Timber'ın yerine oyuna girdi. Topla sık sık buluştu ve Fleetwood savunmasında boşluk bulmaya çalıştı ancak oyun görüşü bile çıkmazı ikinci kez aşmaya yetmedi.

Eberechi Eze - 5/10

Son 24 dakikada oynadı ancak yorulan Fleetwood savunmasına karşı kendisinden beklenen belirleyici bireysel beceriyi sergileyemedi.

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Bruno Guimaraes - 3/10

Kâbus gibi bir kısa süreli performans. Takıma kalite katması için 82. dakikada oyuna girdi ancak penaltı atışlarında Arsenal'in elenmesine yol açan kritik penaltıyı kaçırdı.

Ezri Konsa - 5/10

Maçın sonlarında savunmayı güçlendirmek için Lewis-Skelly'nin yerine oyuna giren Konsa'ya pek iş düşmedi; Fleetwood son 10 dakikada hücum etmek istemiyordu.

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Mikel Arteta - 4/10

Arteta bu sonuç nedeniyle eleştirilerin hedefinde olacak. İstatistikler tam bir üstünlüğe işaret etse de takımının dördüncü kademe liginden bir rakibe karşı %78'lik topa sahip olma oranını birden fazla gole dönüştürememesi büyük bir taktik başarısızlık. 82. dakikadaki iki oyuncu değişikliği, galibiyeti getirmek yerine takımın ritmini bozmuş göründü.