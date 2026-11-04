Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımı Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken genç yetenek Max Dowman'a tam destek verdi. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülke içindeki müsabakalarda yaşadığı son aksiliği geride bırakıp Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

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Genç oyuncuyu Avrupa sahnesi bekliyor

Arsenal, Slavia Prag ile karşılaşmak üzere Çekya'ya giderken Dowman ilk 11'de yer almak için mücadele ediyor. Maçın oynanacağı stat, 16 yaşındaki yetenekli oyuncu için özel bir anlam taşıyor. Tam bir yıl önce aynı sahada tarih yazan Dowman, Arsenal'ın 3-0'lık farklı galibiyetinde 15 yaş 308 günlükken Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Şimdi ise orta saha oyuncusu, Fleetwood karşısında yakın zamanda gördüğü kırmızı kartın ardından ülke içi müsabakalardan üç maç men edildiği için Avrupa'da süre almak istiyor. Bu ceza, 29 Kasım'a kadar Premier Lig maçlarında oynayamayacağı anlamına geliyor ve Avrupa kupalarındaki fırsatlarını daha da önemli kılıyor.

Arteta, ‘son derece pozitif’ genç yeteneğini savundu

Arteta, Dowman'ın yakın zamanda gördüğü kırmızı kartla ilgili endişeleri reddederek bu aksiliğin gelişimi için önemli bir ders olacağını vurguladı. Arsenal'ın teknik direktörü, genç oyuncunun son antrenmanlardaki pozitif yaklaşımını övdü.

“O sayfa kapandı. Bu, hepimizin ders çıkarması gereken bir andı ve yolumuza devam ediyoruz,” diyen Arteta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pek iyi gitmeyen şeylerden ders çıkarırsınız ama harika şeylerden de ders çıkardığınızdan emin olmalısınız. O da sürece dahil olmaya devam etti.

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“Çocukları gördüğünüzde... Bugün birlikte biraz vakit geçirdik, antrenmandaki bazı şeyler hakkında konuştuk. O her zaman son derece pozitif. 16 yaşındayken olaylara bakışınız ve onları ele alışınız farklı oluyor. O da takıma bunu katıyor.”

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Gelecek için temel atılıyor

Arteta, kulübün altyapısından yetişen oyuncuyla perde arkasında son derece dürüst ve destekleyici bir ilişki kuruyor. Teknik direktör, kariyerinin başındaki zorluklarla başa çıkmanın Dowman'ı sonunda daha dirençli bir oyuncu hâline getireceğine inanıyor.

Arteta, “Onunla oturup sadece şunu söylüyorum: ‘Basın toplantımı izledin mi? Ne düşünüyorsun?’ Ona karşı dürüstüm,” dedi. “Bu, kamuya açık bir şey. Dolayısıyla aramızda böyle bir ilişki var. Bence olması gereken de bu. Farklı düşünüyorsa bana söylemeli. Oyuncularımızla kurmaya çalıştığımız ilişki bu.”

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Arteta, Dowman'ın Fleetwood maçındaki olayı uzun vadeli gelişimi için bir fırsata dönüştüreceğinden emin. Şunları söyledi: “Durumu iyi. Sonunda bu olay, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak. Çünkü her maçta birkaç kez başına gelecek bir şey hakkında ders çıkarması gerekiyor.

“Bu, belki sezonda bir veya iki kez yaşanacak bir şey değil; maç başına üç veya dört kez yaşanacak. Muhtemelen bu tür anlardan geçmek zorunda kalacak ve bununla başa çıkmayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bu, oyununun bir parçası.”

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Prag'da tarih yazma fırsatı

Anfield'da Liverpool karşısında güçlü bir mesaj veren 1-0'lık galibiyetin ardından son Premier Lig şampiyonu, Prag'a özgüvenle geliyor. Arteta'nın kadroda kapsamlı bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Bu da Dowman'a, Avrupa kupalarındaki son 22 maçında galibiyet alamayan Slavia Prag karşısında Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'de başlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Genç oyuncu gol atarsa bir kez daha tarih yazacak. Dowman, Çekya'da fileleri havalandırması hâlinde eski Barcelona yıldızı Ansu Fati'yi (17 yaş 40 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü olacak.