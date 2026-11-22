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Üst üste ikinci yıl Brezilya'da kutlama yapan takım Flamengo oldu. Flamengo, geçen yılki başarısını tekrarlayarak Brezilya liginde şampiyonluğa ulaştı. Brezilya şampiyonluğunu, bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakibi Palmeiras deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle garantiledi.

Eski “İtalya geçmişli” oyuncularla dolu Leo Jardim'in takımı kutlama yapıyor. Mengao şampiyonluk için, Arias'ın açılış golüne karşılık veren Lino'ya teşekkür etmeli. Bu gol sayesinde Flamengo'nun Brezilya şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleşti. Beraberlik, Rio ekibini 80 puana taşıdı. Flamengo, bitime 2 hafta kala São Paulo'lu rakibinin 6 puan önünde; ancak ondan üç galibiyet daha az aldı.

Bu, Flamengo'nun kazandığı dokuzuncu Brezilya şampiyonluğu. Bu başarıda eski Serie A oyuncularından Jorginho, Lucas Paquetá, Danilo (kariyerinin 34. kupası), Alex Sandro, Pedro, Emerson Royal ve Erick Pulgar da önemli rol oynadı.