Flamengo - River Plate maçı hangi kanalda?
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Goal
Brezilya ekiplerinden Flamengo, Libertadores Kupası'nın son şampiyonu River Plate ile finalde karşılaşacak.
River Plate galip geldiği takdirde Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olacak. Bunu başaran ilk takım, River'ın ezeli rakibi Boca Juniors (2001) olmuştu. Flamengo kazanırsa tarihindeki ikinci Libertadores Kupası zaferi tatmış olacak.
Flamengo - River Plate maçı hangi kanalda?
Estadio Monumental'de oynanacak bu dev mücadele 23 Kasım Cumartesi günü TSİ 23:00'te başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.