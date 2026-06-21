Flamengo'nun spor direktörü: Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılması anlaşılmaz

Flamengo’nun sportif direktörü José Boto, Neymar da Silva’nın 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımına çağrılmasına sert tepki gösterdi.

İspanyol "AS" gazetesinde yer alan açıklamalarında Boto, "Neymar'ı çok seviyorum, ancak futbol değişti, artık eskisi gibi değil" dedi.

Buto sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki o Neymar, ancak son iki ayda sadece iki maçta forma giymiş bir oyuncunun nasıl milli takıma çağrıldığını anlayamıyorum."

Bu açıklamaların ardından Flamengo yetkilisi, takımının forveti Pedro'yu savunarak, onun Brezilya Milli Takımı'nda şans bulmayı hak ettiğini belirtti ve şöyle dedi: "Bizim Pedro gibi, şu anda Brezilya liginin gol kralı olan bir oyuncu kadroya çağrılmıyor. Bunu anlamıyorum."

Pedro’nun Brezilya Ligi’nde 10 gol attığı ve 4 asist yaptığı belirtiliyor.

Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Fas ve Haiti ile oynadığı ilk iki maçta forma giymemişti, ancak Samba ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ın İskoçya ile oynanacak üçüncü maçta forma giymeye hazır olacağını açıkladı.