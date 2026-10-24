Son Copa Libertadores şampiyonu Flamengo, perşembe günkü yarı final mağlubiyetinde eski Manchester United savunmacısı Marcos Rojo'nun forma giymesini sorgulayan resmî bir itirazı Güney Amerika futbolunun yönetim organına sundu. İki maçı da golsüz biten eşleşmede 10 kişi kalan Estudiantes'in savunmasını aşamayan Brezilya devi, Maracana'da penaltı atışları sonucunda elendi.

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Son şampiyon, savunmacının oynama iznine itiraz ediyor

ESPN Brasil'e göre Flamengo, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) perşembe günkü belirleyici maçtan 24 saat önce 36 yaşındaki oyuncuya geçici oynama izni vermesinin ardından oyuncunun kadroya alınmasına itiraz etti. Flamengo, tecrübeli oyuncu hakkında nihai bir karar bulunmadığını ve bu nedenle Estudiantes'in gelecek haftaki savunma sunma süresi dolmadan CONMEBOL Disiplin Talimatı uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılma riskiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Sahada ise 40 yaşındaki kaleci Fernando Muslera, Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarını kurtararak takımının penaltı atışlarında 3-2 kazanmasını sağladı.

Acil transfer, oyuncu kaydı konusunda anlaşmazlık yarattı

Estudiantes, La Plata altyapısından yetişen oyuncuyu ilk maç öncesinde acil bir transfer olarak kadrosuna geri getirmişti; çünkü stoperler Gonzalez Pirez ve Tomas Palacios cezalıydı. Racing ile sözleşmesi aralık ayına kadar süren Rojo, Estudiantes'in 500.000 dolarlık serbest kalma bedelinin yanı sıra finale çıkılması hâlinde 250.000 dolar ve kupanın kazanılması hâlinde 450.000 dolar bonus ödemeyi kabul etmesinin ardından Diego Milito'nun kulübünden sorunlu bir şekilde ayrıldı.

Arjantin kulübü, standart transfer dönemi dışında bir istisnadan yararlanarak oyuncuyu 9 Ekim'de yerel müsabakalar için kaydettirse de CONMEBOL ilk maçta oynamasını yasakladı. CAS'ın müdahalesinin ardından teknik direktör Cacique Medina, perşembe günü Rojo'ya üçlü savunmada ilk 11'de yer verdi. Rojo'nun yerine 77. dakikada Palacios oyuna girerken deplasman ekibi, Baltasar Rodriguez'in 50. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen, beş Dünya Kupası'nda forma giymiş tecrübeli Muslera'nın başarılı performansıyla galip geldi.

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Geçmişteki karar, Arjantinli konuk ekibin lehine

Flamengo, Santos'un Independiente ile 0-0 berabere kaldıktan sonra cezalandırıldığı 2018'deki son 16 turuna benzer bir karar değişikliği umuyor. Ancak o ihlal, CAS gibi daha üst bir yargı merciinin kararından değil, CONMEBOL'un kendi sisteminden kaynaklanmıştı. O dönemde yönetim organının resmî açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: “CONMEBOL, Santos Futebol Clube'nin 21 Ağustos'ta oynanan maçta hükmen mağlup sayılmasına, sonucun Club Atletico Independiente lehine 3-0 olarak tescil edilmesine ve oyuncu Carlos Andres Sanchez Arcosa'nın cezasının devamına karar verdi.”

Penaltılarla kazananları kıta finali bekliyor

Hukuki itiraz sonuç vermezse Estudiantes, 28 Kasım'da Uruguay'daki Estadio Centenario'da oynanacak finalde 2020 ve 2021 şampiyonu Palmeiras ile karşılaşacak. Arjantin ekibi, 2009'dan bu yana ilk, toplamda ise beşinci Libertadores şampiyonluğunu hedeflerken River Plate'in 2018'deki zaferinden bu yana süren Brezilya takımlarının yedi yıllık şampiyonluk serisine de son vermek istiyor. Flamengo ise pazar günü Atletico-MG karşısında Brasileirao mücadelesine dönecek, ardından Vasco ve Gremio ile karşılaşacak.