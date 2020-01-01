Flamengo açıkladı: Jorge Jesus koronavirüse yakalandı

Brezilya ekibi, takımın teknik direktörüne yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını bütün dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

ekiplerinden Flamengo, 16 Mart Pazartesi günü bütün oyuncular, teknik ekip ve futbol departmanındaki çalışanlara koronavirüs testi uyguladı.

Yapılan ilk testlerin sonuçlarının çıkmasının ardından Flamengo, kulüp internet sitesinden resmi bir açıklama yayınlayarak teknik direktör Jorge Jesus'un testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Açıklamada kulüp sağlık ekibinin 65 yaşındaki Jorge Jesus'un sağlık durumunu kontrol altına aldığını, bu süreç boyunca A Takım ve alt yapı takımlarının antrenmanlarının iptal edildiği ve kulüpteki diğer kişilere yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.