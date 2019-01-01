Serie A

Flamengo 24 saat içinde ikinci şampiyonluğunu kazandı

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Getty Images
River Plate'i devirip Güney Amerika'nın en büyüğü olan Flamengo, aynı gün içinde Brezilya şampiyonu olmayı da başardı.
Flamengo şampiyonluğa doymuyor.

Kırmızı-siyahlılar Rio’da Copa Libertadores şampiyonluğunu kutladığı sırada, Palmeiras - Gremio karşılaşmasından gelen sonuçla lig şampiyonluğunu da ilân etti.

34. haftaya 81 puanla giren Flamengo'nun en yakın rakibi Palmeiras, sahasında Gremio'ya 2-1 yenildi ve 69 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından bitime 4 hafta kala rakibiyle arasındaki 13 puanlık farkı koruyan Jorge Jesus'un öğrencileri, 24 saat içinde iki kupa kazanmış oldu.

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