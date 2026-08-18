Flamengo 2026 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Brezilya Serie A haberleri ve daha fazlası

Brezilya Serie A ve Copa Libertadores'ın son şampiyonu Flamengo'yu sahada izleme isteği, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler arasında oldukça güçlü. Rio de Janeiro'daki ikonik Maracanã Stadyumu'nda Rubro-Negro'yu izleme talebi son derece yüksek olsa da bilet fırsatları hâlâ mevcut.

Geçen sezon sekizinci lig şampiyonluğunu kazanarak Brezilya tarihinin en çok onurlandırılan ikinci takımı konumuna ortak olan Flamengo, şimdi mevcut sezon sona ermeden önce kupa dolabına yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.



Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino gibi Brezilyalı yıldızların yanı sıra Giorgian de Arrascaeta ve Jorginho gibi yabancı takviyeler, her hafta Flamengo taraftarı için sahne alırken maç bileti almak için bundan daha iyi bir zaman yok.

Bu sezon Flamengo'nun futbol resitali sunmasını izlemek için biletlere nasıl sahip olabilirsiniz? GOAL, fiyatlardan diğer ayrıntılara kadar bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Yaklaşan Flamengo maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Yer Bilet 22 Ağustos Cumartesi (20.30) Cruzeiro - Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Biletler 30 Ağustos Pazar (16.00) Flamengo - Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Biletler 6 Eylül Pazar (16.00) Clube do Remo - Flamengo Baenão, Belém Biletler 13 Eylül Pazar (15.00) Flamengo - Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Biletler 20 Eylül Pazar (15.00) Flamengo - Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Biletler 7 Ekim Çarşamba (15.00) Santos FC - Flamengo Urbano Caldeira, Santos Biletler 11 Ekim Pazar (15.00) Flamengo - Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Biletler

Flamengo biletleri nasıl alınır?

Resmî Flamengo biletlerini, Flamengo Ingressos adlı resmî portal üzerinden çevrim içi olarak ya da kulübün Gávea'daki merkezinde ve Maracanã Stadyumu gişesinde şahsen satın alabilirsiniz. Genel satış biletleri genellikle kulüp üyelerine tanınan öncelik pencereleri kapandıktan hemen sonra, maçtan üç ila dört gün önce satışa çıkar.

Nação Sócio-Torcedor programındaki resmî Flamengo kulüp üyeleri, maç bileti satın alırken önemli bir öncelik ve daha iyi fırsatlar elde eder.

Bilet satış pencereleri üyelik kademesine göre sıralı biçimde açılır. Diamond/Platinum ya da Maraca kademeleri gibi daha üst planlar önce satın alma hakkı kazanır, ardından daha alt kademeler ve Nação Sem Fronteiras gibi ulusal planlar gelir. Üyeler ayrıca bazı bölgesel ve ulusal maçlarda standart bilet fiyatları üzerinden yüzde 50'ye varan indirim alabilir.

Buna ek olarak taraftarlar, Flamengo maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Flamengo biletleri ne kadar?

Rio'daki Maracanã'da oynanan standart Flamengo iç saha maçlarında resmî satış fiyatları, genel kamu için oturma kategorisine bağlı olarak genellikle 80 R$ ile 500 R$ (yaklaşık 15-90 $) arasında değişir. Ancak yukarıda da gösterildiği üzere 11 Ekim'de sıradaki Fla-Flu derbisi (Flamengo - Fluminense) veya Copa Libertadores eleme turları gibi yüksek önem taşıyan maçlarda fiyatlar iki hatta üç katına çıkabilir.

Kulüp, Nação (taraftar kulübü) üyeleri için fiyatları ciddi biçimde düşüren katı bir öncelik yapısına dayanıyor; bu üyeler temel koltuklar için yalnızca 20 R$ ödeyebiliyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Maracanã hakkında bilmeniz gereken her şey

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracanã Stadyumu, resmî adıyla Estádio Jornalista Mário Filho, dünya genelinde futbolun en büyük mabedi olarak kabul edilir. Her futbolseverin görülmesi gereken statlar listesinde yer alan bir mekândır.

1950 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için inşa edilen stat, bir dönem neredeyse 200.000 ayakta seyirci kapasitesiyle gezegenin en büyük stadyumu olarak öne çıkıyordu. Sıkı güvenlik standartlarını karşılamak için yapılan yoğun modernizasyonların ardından bugün tamamen koltuklu bir arena olarak 78.838 seyirci kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Maracanã, Brezilya'nın en büyük stadyumu ve Güney Amerika spor kültürünün efsanevi bir anıtı olmaya devam ediyor. Rio'nun büyük kulüpleri Flamengo ve Fluminense'in ortak iç saha stadı olmasının yanı sıra Brezilya millî takımının kritik maçlarına da düzenli olarak ev sahipliği yapıyor.

Brezilya'nın en sevilen futbol evladı Pele, Maracana'da sayısız unutulmaz an yaşadı. 1957'de millî takım formasıyla ilk maçına burada çıktı ve 12 yıl sonra, 1969'da, Santos formasıyla Vasco da Gama'ya karşı penaltıdan attığı golle profesyonel kariyerinin 1.000'inci golünü ('O Milésimo') kaydetti. Pele ayrıca 1971'de Brezilya formasıyla son maçını da bu statta oynadı.

Flamengo'nun rekorları ve istatistikleri listesi

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo), dünyanın en başarılı ve en geniş taraftar desteğine sahip futbol kulüplerinden biridir. Rio de Janeiro merkezli kulüp, Brezilya futbolunun en üst liginden hiç düşmemiş olma gibi prestijli bir ayrıcalığa sahiptir.

Başarılar ve kupa öne çıkanları

Dünya çapındaki kupalar: 1 Kıtalararası Kupa (1981).

Kıtasal kupalar: 4 Copa Libertadores şampiyonluğu (1981, 2019, 2022, 2025).

Ulusal şampiyonluklar: 8 Campeonato Brasileiro Série A şampiyonluğu (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Ulusal kupalar: 5 Copa do Brasil kupası (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Junior (876), Zico (732)

En fazla gol atanlar: Zico (508), Dida (264)

Yenilmezlik serisi

Flamengo, 1978-79 arasında tüm kulvarlarda art arda 52 maç yenilmeyerek adından söz ettirdi; bu serinin başını Zico ve Junior'ın altın jenerasyonu çekti.



