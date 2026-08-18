Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler için, son Brasileiro Série A ve Copa Libertadores şampiyonu Flamengo'yu sahada izleme isteği çok güçlü. Rio de Janeiro'daki ikonik Maracanã Stadyumu'nda Rubro-Negro'yu izlemeye yönelik talep son derece yüksek olsa da bilet fırsatları hâlâ mevcut.

Geçen sezon sekizinci lig şampiyonluğunu kazanarak Brezilya tarihinin en çok onurlandırılan ikinci takımı konumuna ortak olan Flamengo, mevcut sezon sona yaklaşırken kupa dolabına yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.



Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino gibi Brezilya yetiştirmesi yıldızlar ve Giorgian de Arrascaeta ile Jorginho gibi yabancı takviyeler, hafta hafta Flamengo taraftarları için sahne alırken maç bileti almak için şimdiden daha iyi bir zaman yok.

Bu sezon Flamengo'nun bir futbol resitali sunuşunu izlemek için biletleri nasıl alabilirsiniz? GOAL, fiyatlardan daha fazlasına kadar bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Yaklaşan Flamengo maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu (20.30) Cruzeiro - Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Biletler Paz, 30 Ağu (16.00) Flamengo - Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Biletler Paz, 6 Eyl (16.00) Clube do Remo - Flamengo Baenão, Belém Biletler Paz, 13 Eyl (15.00) Flamengo - Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Biletler Paz, 20 Eyl (15.00) Flamengo - Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Biletler Çar, 7 Eki (15.00) Santos FC - Flamengo Urbano Caldeira, Santos Biletler Paz, 11 Eki (15.00) Flamengo - Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Biletler

Flamengo bileti nasıl alınır?

Resmî Flamengo biletlerini Flamengo Ingressos adlı resmî portal üzerinden çevrim içi olarak ya da kulübün Gávea'daki merkezinde ve Maracanã Stadyumu gişesinde şahsen satın alabilirsiniz. Genel satış biletleri genellikle kulüp üyelerine tanınan öncelik pencereleri kapandıktan hemen sonra, maçtan üç ila dört gün önce satışa çıkar.

Nação Sócio-Torcedor programındaki resmî Flamengo kulüp üyeleri, maç bileti satın alımında önemli ölçüde öncelik ve daha iyi fırsatlar elde eder.

Bilet satış dönemleri üyelik kademesine göre sıralı şekilde açılır. Diamond/Platinum veya Maraca kademeleri gibi üst düzey planlar önce satın alabilir, ardından daha alt kademeler ve Nação Sem Fronteiras gibi ulusal planlar gelir. Üyeler ayrıca bazı bölgesel ve ulusal maçlarda standart bilet fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim alabilir.

Buna ek olarak taraftarlar, Flamengo maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlar için güvenilir bir seçenek sunuyor.

Flamengo biletleri ne kadar?

Rio'daki Maracanã'da oynanan standart Flamengo iç saha maçları için resmî gişe fiyatları, genel kamuya açık satışta koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle 80 R$ ile 500 R$ (yaklaşık 15-90 $) arasında değişir. Ancak yukarıda da görüldüğü gibi, sıradaki karşılaşması 11 Ekim'de oynanacak olan Fla-Flu derbisi (Flamengo - Fluminense) veya Copa Libertadores eleme turları gibi yüksek önem taşıyan maçlarda fiyatlar ikiye, hatta üçe katlanabilir.

Kulüp, sıkı bir öncelik yapısına dayanıyor ve Nação üyeleri için fiyatlarda ciddi indirim uyguluyor. Bu üyeler temel koltuklar için 20 R$ gibi düşük bir ücret ödeyebiliyor.

Güncel uygunluk durumu için ek bilgilerde kulübün resmî bilet portalını ya da Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Maracana hakkında bilmeniz gereken her şey

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracanã Stadyumu, resmî adıyla Estádio Jornalista Mário Filho, evrensel olarak futbolun küresel ölçekteki en büyük mabedi kabul edilir. Her futbolseverin görülmesi gereken statlar listesinde yer alan bir mekândır.

1950 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için inşa edilen bu stat, bir dönem neredeyse 200.000 ayakta seyirci kapasiteli yapısıyla gezegenin en büyük stadyumu olarak öne çıkıyordu. Sıkı güvenlik standartlarını karşılamak amacıyla yapılan kapsamlı modernizasyonların ardından bugün 78.838 koltuk kapasiteli, tamamen oturma düzenine sahip bir arena olarak hizmet veriyor.

Maracanã, Brezilya'nın en büyük stadyumu ve Güney Amerika spor kültürünün efsanevi bir anıtı olmayı sürdürüyor. Rio'nun dev kulüpleri Flamengo ile Fluminense'nin ortak iç saha stadı olmasının yanı sıra, Brezilya millî takımının kritik maçlarına da düzenli olarak ev sahipliği yapıyor.

Brezilya futbolunun en sevilen oğlu Pele, Maracana'da birçok unutulmaz ana imza attı. Millî takım formasıyla ilk maçına 1957'de burada çıktı ve 12 yıl sonra, 1969'da, Santos formasıyla Vasco da Gama'ya karşı penaltıdan attığı golle profesyonel kariyerinin 1.000'inci golünü, yani "O Milésimo"yu kaydetti. Pele ayrıca 1971'de Brezilya adına son maçını da bu statta oynadı.

Flamengo rekorları ve istatistikleri listesi

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo), dünyanın en başarılı ve en geniş taraftar desteğine sahip futbol kulüplerinden biridir. Rio de Janeiro merkezli kulüp, Brezilya futbolunun en üst seviyesinden hiç küme düşmemiş olma ayrıcalığını taşır.

Başarılar ve öne çıkan kupalar

Dünya çapındaki kupalar: 1 Kıtalararası Kupa (1981).

Kıtasal kupalar: 4 Copa Libertadores şampiyonluğu (1981, 2019, 2022, 2025).

Ulusal şampiyonluklar: 8 Campeonato Brasileiro Série A şampiyonluğu (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Ulusal kupalar: 5 Copa do Brasil kupası (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Junior (876), Zico (732)

En fazla gol atanlar: Zico (508), Dida (264)

Yenilmezlik serisi

Flamengo, Zico ve Junior'ın altın jenerasyonunun öncülüğünde 1978-79 arasında tüm kulvarlarda üst üste 52 maç yenilmedi.



