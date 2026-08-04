Union Saint-Gilloise ile FK Bodø/Glimt, büyük ölçüde nefes kesen geçen maçta Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk ayağında 3-3 berabere kaldı. Belçika ekibi, Promise David'in geç gelen golüyle 3-2 kazanacak gibi görünüyordu ancak Odin Bjørtuft buna izin vermedi. NEC'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri gelecek perşembe günü bu kez Norveç'teki Aspmyra Stadyumu'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

Union maça güvenle çıktı. Brüksel ekibi, cuma günü Belçika Süper Kupası'nda Club Brugge'ü penaltılarla mağlup etti. Bodø ise ligdeki son beş maçını kazandı ve Viking FK ile yeniden şampiyonluk yarışına girdi.

Bodø'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki üstün performansı göz önüne alındığında, bu ekip çift ayaklı eşleşme öncesinde favori olarak görülüyordu. Sporting Portugal'a ancak son 16 turunda elenen Norveç temsilcisi, ilk darbeyi de vuran taraf oldu.

Kaptan Patrick Berg, yaklaşık 20 dakika sonra kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve meşin yuvarlağı, Ipswich Town'a giden Kjell Scherpen'in yerine kaleye geçen Vic Chambaere'in uzanamayacağı şekilde harika bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Union, bu gole rağmen eşitliği sağlamak için yalnızca beş dakikaya ihtiyaç duydu. Kaleci Nikita Haikin, sağ kanattan gelen ortayı güçlükle uzaklaştırabildi ve Raul Florucz da sert vuruşuyla bunu en iyi şekilde değerlendirdi: 1-1.

Nefes kesen ilk yarıda bir sonraki darbeyi vuran taraf yine Bodø oldu. Ola Brynhildsen, Kevin Mac Allister'ın elini üzerinde hissetti, kolayca kendini yere bıraktı ve hakemin penaltı noktasını göstermesini sağladı. Ole Blomberg hata yapmadı: 1-2.

İlk yarıda bununla da bitmedi. Uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında Florucz bir kez daha klasını gösterdi. Avusturyalı oyuncu, Guilherme Smith'in ortasını akrobatik bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

İkinci yarıda Bodø, beraberliğe gözle görülür şekilde razı oldu. Union zaman zaman baskı kurmaya çalıştı ancak hücum gücü bakımından yetersiz kaldı.

Union, bitime birkaç dakika kala yine de çok sert vurdu. Sonradan oyuna giren David, Haikin'i yakın köşede şaşırttı. Coşku kısa sürdü çünkü uzatma dakikalarında savunmacı Bjørtuft, attığı kafa golüyle Bodø'yu umut verici bir sonuca taşıdı: 3-3.