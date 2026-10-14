FK Bodø/Glimt, Bayern Münih yenilgisinin ardından Borussia Dortmund'u mağlup etti

FK Bodø/Glimt, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İlk haftada Bayern Münih'e 5-0 yenilen başarılı teknik direktör Kjetil Knutsen'in ekibi, çarşamba günü Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü Fredrik Sjøvold attı.

Bodø, son yıllarda sık sık yaptığı gibi kendi sahası Aspmyra Stadı'nda maça etkili başladı. Taraftarlar daha ilk dakikalarda golün hayalini kurmaya başladı. Norveçli millî oyuncu Patrick Berg'in tehlikeli şutunu Waldemar Anton güçlükle kornere çeldi.

Fiziksel mücadelenin öne çıktığı maçta Norveç ekibi, Berg'in pasıyla Sondre Fet'in Gregor Kobel'in koruduğu kalenin az farkla yanından auta giden şutunda gole bir kez daha yaklaştı. Ev sahibi üstün taraf olmayı sürdürdü. Dortmund ise az sayıdaki tehlikeli atağından birinde Fábio Silva ile golü bulabilirdi. Eski PSV'li oyuncunun kafa vuruşu Nikita Haikin'in ellerinde kaldı.

İkinci yarıda da Bodø daha iyi oynadı ve bu kez üstünlüğünü gole çevirdi. Andreas Helmersen'in de Kobel'e takılmasından kısa süre sonra İsviçreli kaleci topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Sjøvold, Sondre Auklend'in pasını tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Dortmund, Serhou Guirassy ve Ethan Nwaneri ile karşılık verdi. Özellikle Nwaneri, bitime çeyrek saat kala beraberlik fırsatı yakaladı ancak İngiliz oyuncu topu hayal kırıklığı yaratan bir vuruşla auta gönderdi.

Bu, Dortmund'un son ciddi fırsatıydı. Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan Joey Veerman, bir saat dolduğunda yerini Félix Nmecha'ya bıraktı. Dortmund da Bodø gibi üç puanda kaldı. Niko Kovac'ın ekibi, ilk haftada Villarreal'i 3-2 yenmişti.



