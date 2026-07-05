Fiyatını belirleyerek… Finord, Suudi Al-Ahli’nin Hajj Musa’yı kadrosuna katma teklifini reddetti

Cezayirli Anis Haj Moussa, vatandaşı Riyad Mahrez’in ayrılışının ardından Suudi Al-Ahli’nin en çok ilgilendiği isim olarak görülüyor.

Al-Ahli, dün Cumartesi günü Mahrez'in takımdan ayrıldığını resmen duyurdu ve taraftarların onun kalması ve takımdan ayrılmaması yönündeki yaygın taleplerine rağmen, üç sezon süren serüvene son nokta koydu.

Fransız "Foot Mercato" ağı, Al-Ahli'nin Anis Haj Moussa'yı kadrosuna katmak için Feyenoord'a bir ön teklif sunduğunu bildirdi.

Haber kaynağı, Feyenoord’un yeni teknik direktörü Davy Rego’nun, sağ kanat oyuncusunu transfer etmek için Al-Ahli’nin teklifini reddettiğini ve yaklaşık 37 milyon euro talep ettiğini de ekledi.

Bu durum, Suudi kulübünün yönetiminin ilgisinde belirgin bir azalmaya yol açtı; yönetim, Feyenoord’un yüksek talepleri karşısında artık diğer seçenekleri değerlendirmeye hazır hale geldi.

Ağ'ın haberine göre, Al-Ahli, Portekizli Francisco Trincão'yu kadrosuna katmak için Sporting Lizbon'a bir teklif sundu; Trincão ise Suudi Profesyonel Ligi'ne katılmayı olumlu karşılıyor.

İki kulüp arasında görüşmeler halen devam ediyor. Her iki transferin de gerçekleşmemesi durumunda, Suudi kulübü Zenit St. Petersburg’da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Luiz Henrique’yi kadrosuna katmayı da değerlendiriyor.