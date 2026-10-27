2026 Ballon d'Or töreninde Harry Kane'in üzerine çevrilen gözler, yalnızca onun olağanüstü futbol başarısıyla ilgili değildi; aynı zamanda tüm dikkatleri üzerine çeken şık görünümüne de uzandı. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı nadir bir saatle boy gösterdi ve kariyerindeki bu olağanüstü geceye biraz daha parıltı kattı.

Bayern Münih'in golcüsü, dün akşam eşi Kate Goodland ile birlikte Londra Palladium sahnesine geldi. Bu sırada ünlü İsviçre markasının nadir ve lüks modellerinden biri olan, safir mavisinden yapılmış Rolex Cosmograph Daytona saatini takıyordu.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İngiliz "The Sun" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, saatin değeri yaklaşık 1 milyon sterlin, yani yaklaşık 1,15 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Saat, meteor taşından yapılmış kadranı ve safir mavisiyle bezenmiş çerçevesini bir araya getiren olağanüstü bir tasarıma sahip; bu da onu Rolex'in lüks üretimleri arasındaki en seçkin ve en çekici parçalardan biri yapıyor.

Bununla birlikte, bu pahalı saat, Kane için tarihi bir başarı taşıyan gecede ek bir ayrıntıdan ibaretti. Bayern Münih'in golcüsü, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu ve orijinal metinde yer aldığı üzere, 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu haline geldi.









Kane'in hasadı futbol dünyasının en önemli ödülüyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda en iyi golcüleri onurlandırmak için tahsis edilen Gerd Müller ödülünü de kazandı. Bu, onun golcülük becerilerine ve hücumdaki etkisine yönelik yeni bir takdir oldu.

Böylece Kane, bir yandan zarafet ve ihtişamı, diğer yandan sportif başarıları bir araya getirdi. Kariyerine yeni bir sayfa ekleyen bu olağanüstü gecede, oyunun büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya çalışan bir golcüden, dünyanın en önemli futbol etkinliklerinden birinde sahnenin başrolünü üstlenen bir yıldıza dönüşmüş oldu.







