24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Fiyatı dudak uçuklattı: Harry Kane'in Ballon d'Or galasında taktığı nadir saat hangisi?

H. Kane
Bayern Münih - Magdeburg
Bayern Münih
Magdeburg
DFB Kupası
Bayern Münih - Dortmund
Dortmund
Bundesliga
İngiltere
Almanya

Hem sahada hem de saha dışında parlıyor

2026 Ballon d'Or töreninde Harry Kane'in üzerine çevrilen gözler, yalnızca onun olağanüstü futbol başarısıyla ilgili değildi; aynı zamanda tüm dikkatleri üzerine çeken şık görünümüne de uzandı. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı nadir bir saatle boy gösterdi ve kariyerindeki bu olağanüstü geceye biraz daha parıltı kattı.

Bayern Münih'in golcüsü, dün akşam eşi Kate Goodland ile birlikte Londra Palladium sahnesine geldi. Bu sırada ünlü İsviçre markasının nadir ve lüks modellerinden biri olan, safir mavisinden yapılmış Rolex Cosmograph Daytona saatini takıyordu.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İngiliz "The Sun" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, saatin değeri yaklaşık 1 milyon sterlin, yani yaklaşık 1,15 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Saat, meteor taşından yapılmış kadranı ve safir mavisiyle bezenmiş çerçevesini bir araya getiren olağanüstü bir tasarıma sahip; bu da onu Rolex'in lüks üretimleri arasındaki en seçkin ve en çekici parçalardan biri yapıyor.

Bununla birlikte, bu pahalı saat, Kane için tarihi bir başarı taşıyan gecede ek bir ayrıntıdan ibaretti. Bayern Münih'in golcüsü, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu ve orijinal metinde yer aldığı üzere, 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu haline geldi.



Kane'in hasadı futbol dünyasının en önemli ödülüyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda en iyi golcüleri onurlandırmak için tahsis edilen Gerd Müller ödülünü de kazandı. Bu, onun golcülük becerilerine ve hücumdaki etkisine yönelik yeni bir takdir oldu.

Böylece Kane, bir yandan zarafet ve ihtişamı, diğer yandan sportif başarıları bir araya getirdi. Kariyerine yeni bir sayfa ekleyen bu olağanüstü gecede, oyunun büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya çalışan bir golcüden, dünyanın en önemli futbol etkinliklerinden birinde sahnenin başrolünü üstlenen bir yıldıza dönüşmüş oldu.



BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin