Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto'yu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyenlerin çevresi, Milan'ın da müzakerelere dahil olmasıyla genişledi. Böylece Milan, Londra kulübünün oyuncuyu elinde tutma ısrarına rağmen, Chelsea'nin yıldızıyla anlaşmak isteyen kulüpler listesine eklenmiş oldu.

The Sun gazetesi, Milan'ın Rafael Leao'ya olası bir alternatif arayışı içinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Neto'yu önceliklerinin başına koymasının ardından, oyuncuyla anlaşma yarışına katıldığını aktardı.

Gazete ayrıca, teknik direktör Enzo Maresca'nın oyuncunun potansiyelini beğenmesi nedeniyle Manchester City'nin de Portekizli milli oyuncunun hizmetlerinden yararlanmaya ilgi gösterdiğini, Maresca'nın daha önce Chelsea'deki dönemlerinde onunla birlikte çalıştığını ekledi.

Raporda, Milan yönetiminin, Leao'nun mevcut transfer döneminde ayrılması halinde Neto'yu onun yerine gelecek en uygun seçenek olarak gördüğü, özellikle de İtalyan kulübünün Portekizli kanat oyuncusunun yakın arkadaşı Gonçalo Ramos ile anlaşmasının ardından bu görüşün öne çıktığı belirtildi.

Raporda, Chelsea'nin bu yaz oyuncudan vazgeçmek için acele etmemesi nedeniyle, Neto'nun satışına onay vermek için 70 milyon euroluk bir fiyat belirlediği açıklandı.

Buna rağmen raporda, Chelsea'nin Morgan Rogers transferini tamamlamak için büyük meblağlar harcamasının, mali taleplerine denk bir teklif alması durumunda kulübü tavrını yeniden değerlendirmeye itebileceğine dikkat çekildi.

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