AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki dalgalı sonuçları sürdükçe Al Ittihad üzerindeki baskı artıyor. Taraftarlar ise takımdan güveni yeniden tesis edecek ve puan kayıplarına son verecek güçlü bir tepki bekliyor.

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Al Ittihad, Özbek ekibi Pakhtakor'u ağırlamaya hazırlanırken teknik direktör Jens Fissing dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fissing, takımın kıtasal arenadaki performansını değerlendirdi, yeni transferlerle kadroyu güçlendirme konusundaki tutumunu açıkladı ve mevcut grubun kapasitesine ilişkin bir mesaj verdi.

Al Ittihad'ın teknik direktörü Jens Fissing, takımının Özbek ekibi Pakhtakor karşısında yeniden galibiyet serisine dönmeyi hedeflediğini vurguladı. Fissing, olumlu bir sonuç almak ve son maçta ortaya konan tatmin edici olmayan görüntüyü telafi etmek için iç saha ve taraftar avantajının iyi kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Fissing, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Maça kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde çıkacağız. Son maçımızda beklenen seviyeyi ortaya koyamadığımızın farkındayız. Daha iyi bir görüntü sergilemek ve kazanmak istiyoruz."

Deneyimli çalıştırıcı, Al Ittihad'ın Asya turnuvasındaki mütevazı performansı hakkında konuşmaktan da kaçmadı. Mümkün olan 12 puanın yalnızca 4'ünü toplamanın taraftarların beklentileriyle örtüşmediğini kabul eden Fissing, öte yandan takımın performansının yalnızca sonuçlara indirgenmesine de karşı çıktı.

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Fissing şöyle konuştu: "Taraftarların 12 puandan 4 puan almamızdan memnun olmayacağını biliyoruz. Ancak ortaya koyduğumuz her şey kötü değildi. Ne yaptığımızın farkındayız ve mümkün olduğunca çok galibiyet almaya çalışıyoruz. Olaylara gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor."

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Al Ittihad'ın son beş ayda gelişim gösterdiğini belirten Fissing, takımın bazı maçlarda iyi performanslar sergilediğini, ancak kritik anlarda şansın yüzüne gülmemesinin bunun olumlu sonuçlara dönüşmesini engellediğini ifade etti.

Milli maç aralarının takımın performansına etkisi sorulduğunda ise Fissing, ilk aranın olumsuz etkisinin büyük olmadığını, durumun bazılarının düşündüğü kadar kötü olmadığını dile getirdi. Teknik ekibin şu anda önündeki maçlara odaklandığını vurgulayan Fissing, oyuncuların hazır olduğunu ve kendi yeteneklerine olan güvenlerini yeniden kazandıklarını söyledi.

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Yeni transfer yok: Fissing mevcut gruba güveniyor

Transfer konusunda ise Fissing, Al Ittihad'ın ihtiyaçlarına dair net açıklamalar yaptı. Önümüzdeki dönemde yeni oyuncu transferi talebinde bulunmadığını belirten Fissing, mevcut kadrodaki imkanlardan memnun olduğunu vurguladı.

Fissing, "Yeni oyuncu transferi talep etmedim. Gerekli niteliklere sahip oyuncularımız var. Dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin transfer dönemlerinde kadrolarını güçlendirmeye çalışması doğaldır. Bunlar futbolda olağan süreçlerdir" dedi.

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Teknik direktör ayrıca kulüp içindeki farklı kesimlerle ilişkisinin iyi olduğunu, herkesin sonuçları iyileştirmek ve önümüzdeki süreçte en iyisini ortaya koymak için tek yürek halinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Pakhtakor karşılaşması Al Ittihad için iki kat önem taşıyor. Zira takımın hedefleri yalnızca üç puanı almakla sınırlı değil. Taraftarların güvenini yeniden kazanmak ve onların beklentileriyle sahadaki performans arasındaki farkı kapatmak da hedefler arasında yer alıyor.

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Saad Al Mousa: Eksiklere rağmen kendimize güveniyoruz

Al Ittihad'ın savunma oyuncusu Saad Al Mousa da oyuncuların Pakhtakor karşısında olumlu bir sonuç almak istediğini vurguladı. Al Mousa, takımın eksik oyuncuların yerini doldurabilecek isimlere sahip olduğunu belirterek eksiklerin geri adım atmak için bir bahane olmayacağını söyledi.

Al Mousa, "Olumlu bir sonuç almayı hedefliyoruz. Bazı eksiklerimiz var ama diğer oyuncularımız da çok değerli" ifadelerini kullandı ve mevcut grubun sorumluluk alıp istenen seviyeyi ortaya koyabileceğine olan inancını dile getirdi.

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Al Ittihad'ın savunma oyuncusu, geçtiğimiz maçlarda ortaya çıkan savunma hatalarına da değindi. Al Mousa, müsabakalara dönmeden önce ara döneminde olumsuzlukları gidermek ve gidişatı düzeltmek için yoğun bir çalışma yapıldığını açıkladı.

Al Mousa şöyle devam etti: "Ara döneminde savunma hatalarına odaklandık. Maçlarda kimin forma giydiği benim için önemli değil, çünkü çok iyi savunma oyuncularımız var. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte hatalarımızı düzeltmeyi başaracağız."

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Al Mousa'nın sözleri, Al Ittihad oyuncularının takımın sonuçlarını etkileyen savunma sorunlarının üstesinden gelme konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Pakhtakor karşılaşmasının ise Al Ittihad'ın ara dönemindeki çalışmaları daha dengeli ve etkili bir performansa dönüştürüp kıtasal turnuvada yeniden doğru yola girip giremeyeceğini gösterecek gerçek bir sınav olması bekleniyor.