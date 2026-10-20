İttihad takımının teknik direktörü Alman Jens Fiesing, Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi övdü ve oyuncunun Suudi Roshn Ligi'ndeki İttifak karşılaşmasında kendi görüşünün doğruluğunu kanıtladığını belirtti.

İttihad, Salı akşamı Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında İttifak'ın sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup etti.

Fiesing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında, Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Galibiyet ve farklı skordan, gol sayısından ve bu golleri atma yöntemlerinin çeşitliliğinden memnunum; özellikle de son iki maçta takıldıktan sonra."

İttihad son iki maçını kaybetmişti: Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Hilal'e 3-2, ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şabab El Ahli'ye 2-1.

Kaçırılan fırsatlar konusunda Fiesing şunları söyledi: "Buna katılıyorum, ancak olumlu tarafa bakmamız gerekiyor; özel bir takıma karşı kendi sahasında dört gol attık ve kaleye çok kez ulaştık, işte bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor."

Ve şunları ekledi: "Yaptığım değişiklikler isabetliydi, Youssef En-Nesyri'yi oyuna aldım ve iki gol attı; kendisi özel bir maç çıkaran Georges'un yerine oyuna girdi, ancak onu yorgunluk nedeniyle değiştirdim."

Maçta Youssef En-Nesyri başından itibaren İttihad'ın yedek kulübesindeydi; takım 2-1 önde iken maçın 72. dakikasında oyuna sonradan girdi.

O andan itibaren Faslı forvet tüm dikkatleri üzerine çekti; 80. dakikada Muhannad eş-Şankıti'nin yerden ortasını ağlara göndererek üçüncü golü kaydetti.

En-Nesyri, 85. dakikada Ahmed el-Gamidi'nin ortasını muhteşem bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü de ekledi.

Faslı forvet bu sezonki parlak performansını sürdürdü ve Suudi Roshn Ligi'nde üst üste dördüncü maçta da gol atmayı başardı.

En-Nesyri, Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Feyha ağlarına bir gol, yedinci haftada Feysali karşısında iki gol, sekizinci haftada Hilal klasikosunda bir gol attı; ardından İttifak filelerine iki gol daha ekledi.

Böylece En-Nesyri, 7 golle bu sezon Suudi Roshn Ligi'nde İttihad'ın gol kralı oldu ve Nijeryalı Georges Eleniyenga ile Hollandalı Steven Bergwijn'in iki gol önüne geçti.