Manchester City, geniş çaplı mali ihlaller işlediğine dair tarihi mahkumiyetinin ardından en karanlık anlarını yaşarken, efsane Pep Guardiola sessizliğini bozmaya ve desteğini açık ve doğrudan bir şekilde göstermeye karar verdi.

Kulübe yakın kaynaklar, "The Sun" gazetesine göre, efsanevi eski teknik direktörün gelecek çarşamba günü Etihad Stadyumu'nun tribünlerinde yer alacağını ve zorlu dönemden geçen takımına, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez şampiyon olan Paris Saint-Germain karşısındaki kader maçında destek vereceğini doğruladı.

Vefa mesajı

Bu adım, bağımsız bir komitenin kulübe yöneltilen suçlamaların yaklaşık yüzde 99'unu kanıtlayan sert mahkumiyet kararını açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi; City'nin aklanma konusundaki ısrarına rağmen.

Teknik direktör olarak unutulmaz on yılın perdesini kapatan ve City Football Group'un elçisi görevini üstlenen Guardiola, karar açıklanır açıklanmaz sosyal medya üzerinden kulübünü savunmaya koşmuştu.

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Guardiola, dünyanın dört bir yanındaki City taraftarlarına yönelik duygusal bir mesajında şöyle yazdı: "Her Manchester City taraftarının bilmesini istiyorum ki buradayım, her zamankinden daha fazla."

Şöyle devam etti: "Her zaman kulübümü, sahibini, başkanı Ferran Soriano'yu, oyuncuları, teknik ekibi, Enzo Maresca'yı ve sizi, özel taraftarlarımızı destekledim ve her zaman da destekleyeceğim. Sizi temin ederim ki, bu zorluğu birlikte aşacağız. Hepinizi seviyorum."

Morali yükselten varlık

Guardiola'nın tribünlerdeki varlığının, acı dolu milli ara dönemini geride bırakıp yeniden futbola odaklanmayı bekleyen taraftarların moralini yükselteceği kesin; özellikle de mayıs ayındaki son basın toplantısında, "Karar açıklanır açıklanmaz dönebilirim, ama ancak beni bulabilirseniz" diyerek buna ima etmişken.

İşte sözünü tutuyor ve eski evine, bir teknik direktör olarak değil, kulübü tarihinin en büyük krizinde koruyan bir elçi ve kalkan olarak dönüyor.







