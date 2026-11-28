Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Bundesliga'daki Hamburg maçı öncesinde hem iyi hem kötü haberler aldı. Son antrenmanlar Serge Gnabry ve Alphonso Davies'in dönüşüyle sevindirici gelişmeler getirirken, Jamal Musiala'nın yeni sakatlığı iyimserliğin büyük bölümünü dağıttı ve Belçikalı teknik adamı son derece kritik bir dönemde ek bir krizle karşı karşıya bıraktı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildikten sonra Kompany, özellikle takımı vuran eksiklerin artmasıyla birlikte hücum kozlarının bir kısmına yeniden kavuşmayı umuyordu. Ancak Musiala'nın yaşadığı yeni aksilik, oyuncunun fiziksel hazırlığını yeniden kazanıp kazanamayacağına dair endişeleri tekrar gündeme getirdi ve Alman futbolunun en parlak yeteneklerinden birinin geleceğine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Yayın kuruluşu Sky Sport'un aktardığına göre, Bayern Münih'in cuma günkü antrenmanında olumlu bir gelişme yaşandı. Serge Gnabry ve Alphonso Davies takım antrenmanlarına tam olarak döndü. Bu adım, teknik ekibe iki oyuncunun önümüzdeki dönemde yeniden forma giyebileceği konusunda bir miktar umut verdi.

Gnabry kendisini sahalardan uzak tutan bir kas sakatlığıyla mücadele ediyordu. Davies ise sol bacağındaki diz tendonlarında yırtık yaşamış ve bu nedenle son dönemde takımdan uzak kalmıştı.

İkilinin dönüşü, Kompany'nin temel oyuncularına büyük ihtiyaç duyduğu bir döneme denk geliyor. Takım, hem hücumda hem de diğer hatlarda seçenek sıkıntısını açıkça yaşıyor.

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Bununla birlikte, antrenmanlara dönmek maçlarda oynamak için yeşil ışık yakıldığı anlamına gelmiyor. Nihai karar, fiziksel hazırlığın ne ölçüde tamamlandığına ve sağlık ekibinin değerlendirmesine bağlı olacak.

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Musiala yine sakatlandı: Saatler geri alındı

Öte yandan Bayern Münih, Jamal Musiala'nın yeni bir kas sakatlığı yaşadığının açıklanmasıyla ağır bir darbe aldı. Genç oyuncunun sakatlıklarla imtihanı sürüyor ve eski seviyesine dönme çabaları giderek zorlaşıyor.

Bavyera kulübü resmi açıklamasında, sağlık kontrollerinin Musiala'nın sağ uyluğunun arka adalesinde kas sakatlığı olduğunu doğruladığını belirterek oyuncunun bir sonraki duyuruya kadar sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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Ancak Alman yayın organı tz, aksiliğin niteliğine ilişkin daha da endişe verici ayrıntılar ortaya koydu. Habere göre oyuncu sol uyluğunda yeniden kas lifi yırtığı yaşadı ve Absolute Bayern'in edindiği bilgilere göre bu durum sağlık kontrolleriyle doğrulandı.

Musiala, geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında yaklaşık 20 dakika süre almış, ardından yeni sakatlığını yaşamıştı. Böylece maç ritmini yeniden kazanmak için takım arkadaşlarıyla çalışmaya devam etmek yerine rehabilitasyon programına geri dönmek zorunda kaldı.

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Beklentilere göre Alman oyun kurucu gelecek yılın başından önce müsabakalara dönemeyecek. Bu, ritmini yeni yeni yakalamaya başlayan oyuncu için ağır bir darbe.

Sekiz haftalık yokluk ve bitmeyen çile

Yeni sakatlık, Musiala'nın aynı sakatlık nedeniyle zaten sekiz hafta sahalardan uzak kaldığı düşünüldüğünde daha da acı bir hal alıyor. Oyuncu, geçen cuma Bundesliga'da 1-1 biten Köln maçında sahalara dönmüştü.

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Plan, 23 yaşındaki oyuncuyu maçlarda sınırlı süreler vererek müsabaka ortamına kademeli olarak döndürmek ve tam hazır hale gelmeden önce ona büyük bir fiziksel yük bindirmemekti.

Nitekim Köln ve ardından Lille karşısında forma giymesi bu programın parçasıydı. Ancak vücudu beklenen şekilde karşılık vermedi, sakatlık tekrarladı ve oyuncu neredeyse başlangıç noktasına geri döndü.

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Bu aksilik, kulüp içinde pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Bunların başında oyuncunun kaslarının maçların fiziksel yüküne neden dayanamadığı, rehabilitasyon programının ne kadar uygun olduğu ve bir sonraki dönüşünde aynı senaryonun yaşanmaması için en doğru yolun ne olduğu geliyor.

Ayrıca oyuncunun omuzlarına yüklenen fiziksel ve teknik baskının boyutu ile onu hızla sahalara kazandırma çabalarının durumu için uygun sınırları aşıp aşmadığı da sorgulanıyor.

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Yüksek maaş ve kulüp içindeki şüpheler: Musiala baskı altında

Musiala'nın sakatlığının etkileri sportif boyutla sınırlı kalmıyor. Sakatlık, oyuncunun geleceği ve performansının Bayern Münih koridorlarında tartışıldığı bir döneme denk geliyor.

Denetim kurulu üyeleri Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeneß, tekrarlayan sakatlıkları ve düzensiz forma şansı nedeniyle oyuncunun daha önce sergilediği seviyeye geri dönüp dönemeyeceği konusundaki şüphelerini açıkça dile getirdi.

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Ayrıca oyuncunun kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen 25 milyon euroya ulaşan yıllık maaşının düşürülmesi meselesi de gündeme geldi.

CEO Jan-Christian Dreesen de daha ılımlı bir dille olsa da benzer bir tutum sergiledi. Böylece Musiala'nın fiziksel durumu, yeşil sahanın sınırlarını aşan çetrefilli bir dosyaya dönüştü.

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Kompany önemli bir kozunu kaybetti: Hücumdaki kriz derinleşiyor

Kompany açısından ise Musiala'nın sakatlığı, takımın hücumda yaşadığı eksiklikler göz önüne alındığında ek bir darbe anlamına geliyor. Belçikalı teknik adam, önümüzdeki maçlarda ek yaratıcı çözümler sunması için oyun kurucunun dönüşüne güveniyordu.

Etkili oyunculardan bazılarının yokluğunun sürmesiyle durum daha da zorlaşıyor. Bayern, ayak bileği bağlarındaki sakatlık nedeniyle Harry Kane'den, aynı nedenle Ismael Saibari'den ve ayağında ezilme bulunan Michael Olise'den yararlanamıyor.

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Gnabry de takım antrenmanlarına dönmesine rağmen, müsabakalara dönmeden önce iyileşme sürecini tamamlaması gerektiği için Hamburg maçında forma giyemeyecek.

Bazı sakat oyuncuların beklenen dönüşü ile Musiala'nın yeni aksiliği arasında kalan Kompany, önemli eksiklerle boğuşan bir kadroyu yönetmek gibi karmaşık bir görevle karşı karşıya. Üstelik Bayern'in Avrupa'daki yenilginin ardından dengesini hızla yeniden bulması gerekiyor.