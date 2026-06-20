Fas milli takımının kaptanı Ashraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası’nda “Atlas Aslanları”nı İskoçya’ya karşı 1-0 galibiyete taşıdıktan sonra memnuniyetini dile getirdi; bu galibiyetle takımın 3. gruptaki puanını 4’e yükselterek Brezilya ile eşit duruma geldi. Bu gelişme, bir tecavüz davasında Hakimi’nin yargılanmasına karar veren Fransız mahkemesinin kararının açıklanmasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Versay Temyiz Mahkemesi'nin dün Cuma günü yayınladığı basın açıklamasına göre, mahkeme Hakimi'ye resmi olarak tecavüz suçlaması yöneltilmesine karar verdi. Açıklamada, soruşturmaların, soruşturma dairesini oyuncuya karşı yargılanması için yeterli delil olduğu sonucuna ulaştırdığı belirtildi. 28 yaşındaki savunma oyuncusu ise herhangi bir suç işlediğini reddediyor.

Hakimi, maçın ardından “X” platformunda “Önemli bir adım, takım olarak kazanılan bir zafer” yazarak, etrafındaki hukuki baskılara rağmen spor tarafına odaklandığını gösteren kısa bir açıklama yaptı.

Faslı teknik direktör Muhammed Wahbi ise teknik ekip ve takımın milli takım kaptanını “desteklediğini” vurguladı ve oyuncunun zor koşullara rağmen “iç huzurunda” olduğunu ve olağanüstü bir performans sergilediğini belirtti.

Maç sonrası basın toplantısında Hakimi’nin psikolojik durumuyla ilgili endişeli olup olmadığı sorulan Wahbi, “Maçı izlediniz mi? Sanırım izlediniz. Hakimi’nin performansı olağanüstüydü, bu yüzden biz çok rahatız, o da çok rahat ve bence çok iyi oynadı” dedi.

Savunmacı bir üslupla şunları ekledi: “İyi bir iş çıkardı, o halde neden yönetimden bahsediyoruz? Sabah uyandı, herkes gibi kahvaltısını yaptı, konsantreydi, herkesle birlikte oynadı ve güçlü oynamak istedi; aynen öyle de yaptı.”

Kararlı bir şekilde şöyle devam etti: “Hiçbir şey söylememize gerek yok, biz onu destekliyoruz, kendisi son derece sakin ve umarız ki dünyanın en iyi bek oyuncusu olduğunu kanıtlar. Bence bu, benim için, oyuncular için ve bizi takip eden 44 milyon Faslı için önemli.”

Hakimi, topa her dokunduğunda stadyumdaki bazı taraftarların yuhalamalarına maruz kaldı, Bu sahne, Mart 2023’ten beri peşini bırakmayan davanın yankılarını yansıtıyordu. O tarihte, 24 yaşındaki bir kadın, Paris’in bir banliyösündeki evinde Hakimi tarafından tecavüze uğradığını iddia etmiş ve Hakimi’ye tecavüz suçlamaları yöneltilmişti.

Hatırlanacağı üzere Hakimi, savcılığın yargılanması gerektiği yönündeki tavsiyeleri üzerine soruşturma hakimi tarafından geçen Şubat ayında verilen kararı temyiz etmişti; ancak temyiz mahkemesi itirazını reddederek davanın mahkemeye sevk edilmesini onayladı.