Fırtınalı bir basın toplantısında Mbappé’ye yeni bir saldırı: “Seni küçümseme, seni ‘küstah’!”

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla, Fransız milli takımının yıldızı Kylian Mbappé’ye şok edici ırkçı açıklamalarla saldırarak Paraguay ile Fransa arasında eşi görülmemiş bir diplomatik krize yol açtı. Salı günü düzenlediği basın toplantısında özür dilemeyi reddeden Amarilla, krizin arkasında FIFA’nın olduğunu iddia etti. ve Real Madrid’in forvetine “Beni hafife alma, Mbappé” şeklinde bir uyarı mesajı gönderdi.

Bu konuyu tartışmak üzere özel olarak düzenlenen basın toplantısında, Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla bir kez daha Fransız forvet hakkında konuştu ve şöyle dedi: “Bu vahşi, yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistan cevizinden beslenmiş ve duyduğu en kültürlü varlık şempanzeymiş. Orlando Gil, ona orta parmağını göstermeliydin. Bunu Senato’da yapsam hiçbir şey olmaz. Kamerunlu bir sömürge ürünü, Fransız gibi davranıyor, nankör, yeni zengin, kibirli ve çirkin.”

Ve geniş çapta şok yaratan açıklamalarında şunları ekledi: “Maç boyunca gergin ve korkmuş durumdaydı, tıpkı tüm takımı gibi. Tek bir gol bile atamadılar; tamamen şans eseri kazandılar... Birçoğumuzun eleştirdiği tek şey, maçın sonunda ona yumruk atmamış olmamız. Yine de ben futbol hayranı değilim.”

Kylian Mbappé, daha sonra Paraguaylı senatörün açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi: “Sayın Celeste Amarilla, siz aşağılık bir kadınsınız, görevinizin hakkını veremiyorsunuz. Turnuva boyunca tutku ve onur sergileyen Paraguay’ı temsil etmiyorsunuz. Düşüncesizliğiniz ve bariz ırkçılığınız yüzünden dünya, bu Dünya Kupası’nda oyuncularınızın tarihi yolculuğunu ve çabalarını çoktan unuttu; bu da ülkesinin itibarını zedeleyen yetersiz bir kadına yol açtı.”

Mbappé sert bir açıklamada şunları ekledi: “Onun gibilerinin nefretlerini ve ırkçılıklarını dünyanın dört bir yanına yaymasına asla izin vermeyeceğim.” Bu olay, Fransa ve Paraguay hükümetleri arasında küçük çaplı bir jeopolitik anlaşmazlığa yol açıyor.

Salı günü öğleden sonra erken saatlerde, Celeste Amarilla yeni bir basın toplantısı düzenledi; ancak bu, bazılarının beklediği gibi bir özür fırsatı olmadı. Paraguaylı siyasetçi, tartışmayı yeniden alevlendirdi; başlangıçta FIFA’nın bir komplo kurduğuna işaret ederek, tüm olayın arkasında FIFA’nın olduğunu iddia etti.

Amariella şöyle konuştu: “Dünkü açıklamamda da belirttiğim gibi, bu mesele ben ve Mbappé arasında. Fransa’dan bahsetmedim. Kişisel sıfatımla konuşuyorum; ne birini ne de partimi temsil ediyorum. Senato üyesi olsam bile fikrimi belirtme hakkım var; çünkü her şeyden önce bir vatandaşım. İstediğimi söyleme, istediğim takımı destekleme ve fikrimi belirtme hakkım var. Bu, hepimize tanınan bir haktır.”

Amariella, kınayıcı bir üslupla şu soruları sordu: “Sözlerim nasıl bu kadar geniş çapta yayıldı? Neden bu kadar endişe var? Macron neden Paraguay Cumhurbaşkanı’nı arayıp sessiz kalmasını istedi?”, diye sordu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un krize müdahalesine atıfta bulundu.

Amarella, “Mesele Mbappé ile ilgili değil; insanlar seni savunmuyor Mbappé, mesele FIFA ile ilgili, o faşist bir güç. Küresel siyasi güç ile FIFA arasında bir kısır döngü var” diyerek, Uluslararası Futbol Federasyonu’nu siyasi meselelere müdahale etmekle açıkça suçladı.

Ayrıca şunları ekledi: “Mbappé’ye cevap verdim ve iş neredeyse bir savaşa dönüşüyordu. Ama bu FIFA. Ulusal egemenliğin ötesinde bir otorite. Mbappé ve ben, artık futbol değil, siyaset etrafında dönen bu satranç oyununda sadece iki piyonuz. Trump ne isterse onu yapıyor. Neden biz bu yetkiye sahip değiliz? Neden Santiago Peña (Paraguay Cumhurbaşkanı) bunu yapamıyor?”

Öfkeli bir tonla şöyle devam etti: “Kimse oyuncularımızı savunmadı. Infantino, Macron’u arayıp cumhurbaşkanıyla görüşmesini sağladı ve benden susmamı istedi. Mbappé’nin sahada oyuncularımıza söylediklerini tekrarlamamı istedi. Kimse oyuncularımızı savunmayacak. Bunu, ne zaman istersem ve nasıl istersem yapacağım. Mbappé benden özür dilememi istemedi ve benim de bunun için hiçbir nedenim yok. Yazmam gerekeni yazdım.”

Bununla çelişen bir şekilde Amarella, açıklamalarının ırkçı olduğunu kabul ederek şöyle dedi: “Yazdıklarımdan geri adım attım, evet, bu ırkçılık ve bu yüzden paylaşımımı sildim. Herkesten özür dilerim, ırkçılıktan nefret ediyorum. Yeniden yapılanma sürecinden geçiyorum. Ben her şeyin farklı olduğu bir topluluğa aitim. Avrupa’da istediklerini yapabilirler, Fransa’da da öyle.”

Ancak kısa süre sonra yine meydan okuyan bir üsluba geri döndü ve şöyle dedi: “Ancak Fransız Futbol Federasyonu’na şunu söylüyorum: İsterlerse bir avukat tutabilirler, ama bana karşı şikayette bulunma hakları yok. Onları isim vererek anmadım; şikayette bulunmak istiyorlarsa, bulsunlar. Hükümetimiz utanç verici bir şekilde davrandı; Macron onlarla temasa geçti, onlar da doğrudan benimle iletişime geçti. Yorumlarım bunlar; ben hükümetin bir parçası değilim, muhalefetin bir parçasıyım.”

Amariella, Real Madrid’in forvetine yönelik eleştirilerini vurgulayarak şöyle dedi: “O küstah Mbappé, oyuncularımızın yüzüne bağırdığında kimse onu savunmuyor. Bir Fransız, ‘Paraguaylılar iğrenç’ dediğinde kimse itiraz etmiyor. Benim konuşmam gerekmez mi? Kimse itiraz etmiyor. Sonra ben ‘onlar hindistancevizi yiyor’ diyorum, birdenbire skandal oluyor.”

Duygusal bir tonla şunları ekledi: “Paragvaylılar, Afrikalılar ve Güney Amerikalılar, hepimiz eşitiz, ayrımcılığa maruz kalıyoruz; onlar için biz ‘zenciler’ (siyah cüceler)iz. Bütün bunların arkasında FIFA var. Siyasete karışmak istiyorlar. Bana karşı şikayette bulunabilecek tek kişi Mbappé. Fransa ne isterse yapabilir. Avrupa’da zaten ayrımcılığa maruz kaldım.”

Amarela sözlerine şöyle devam etti: “Ben açıklamamdan geri adım attım, ama Mbappé de geri adım atmalı. Paragaylıların işlerine karışma Mbappé, burada Ronaldinho’yu hapse atan biziz,” diyerek Brezilyalı yıldızın Paraguay’da hapse atıldığı meşhur olaya atıfta bulundu.

Amariella, basın toplantısını Mbappé’ye yönelik açık bir uyarı mesajıyla sonlandırdı: “Beni hafife alma, Mbappé.” Bu mesaj, iki taraf arasındaki krizin tırmanacağına dair açık ve net bir uyarı niteliğindeydi.