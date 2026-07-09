2026 Dünya Kupası, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın sona ermesinden bu yana aralarında yaşanan gerginliğin ardından Fas milli takımında, özellikle de yıldız oyuncuları Achraf Hakimi ile Ibrahim Diaz arasında ortamı yumuşattı.

Diaz, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin uzatma dakikalarında Panenka tarzında bir penaltı atışını kaçırmış ve Senegal milli takımı uzatmalarda galibiyet golünü atarak geri dönmüştü; ancak daha sonra “Teranga Aslanları”nın elinden şampiyonluk unvanı alınmıştı.

Fransız “L’Équipe” gazetesi, bu olayın Hakimi ile İbrahim Diaz arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde gerginleştirdiğini belirtti; Paris Saint-Germain’in bek oyuncusu, o anda penaltının bu şekilde atılmasını kabul etmemişti.

Bu gerginlik, geçen Mart ayında düzenlenen bir sonraki kamp dönemine kadar oyuncular arasındaki ilişkide devam etti. İbrahim Diaz, yaptığı hareket nedeniyle takımdan özür dilemeye çalışsa da Hakimi bunu kabul etmedi.

Mohamed Wahbi, Walid Regragui'nin ardından Fas Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini devraldıktan sonra bu konuyla ilgilendi ve "Atlas Aslanları"nın bazı yıldızlarının yardımıyla oyuncular arasındaki gerginliği yatıştırmayı başardı.

Gazete, iki oyuncunun şu anda yakın arkadaş olmadıklarını, ancak Fas milli takımını Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya ulaştırmak için omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

Fas Milli Takımı, bugün Perşembe günü, ABD’nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu’nda, Dünya Kupası çeyrek final maçlarının açılışında Fransa Milli Takımı ile karşılaşacak.

"Atlas Kaplanları", 2022 yılında Katar’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda başardığı gibi, yarı finale yükselerek Dünya Kupası tarihindeki en büyük Arap ve Afrika başarısını tekrarlamayı hedefliyor.