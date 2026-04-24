Fırtına mı geliyor? "Feyenoord'da daha çok şey olacağını düşünüyorum"

Pierre van Hooijdonk, Feyenoord'daki durumun nasıl gelişeceğini merak ediyor. Bu sözleri, kulübün önemli simalarından biri olan Van Hooijdonk, NOS'un internet sitesinde yayınlanan bir makalede dile getirdi.

Dennis te Kloese'nin ayrıldığını açıklamasının ardından Feyenoord, yönetim açısından yeniden başlangıç noktasına dönmüş gibi görünüyor. Van Hooijdonk, endişeyle gelişmeleri izliyor. "Bu, Feyenoord için hiç de hoş bir durum değil. Ve bence daha fazlası da olacak."

Van Hooijdonk, yöneticinin ayrılmasının tek başına şaşırtıcı olmadığını belirtiyor. “Bu çift rol, büyük bir başarıya dönüşmedi. İyi bir başlangıçtan sonra zorlanmaya başladı.”

“Arne Slot'tan sonra Brian Priske'yi seçti, ancak o da sezon ortasında ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce Robin van Persie'nin Feyenoord'un teknik direktörü olmak için henüz hazır olmadığını kendisi söylemişti,” diye hatırlıyor Van Hooijdonk.

“Aslında geçen sezonki başarılı Avrupa macerası büyük ölçüde Priske’nin başarısıydı, oysa bu sezon Van Persie yönetiminde kesinlikle beklenen sonuçlar elde edilemedi.”

Van Hooijdonk, eski takım arkadaşı Kees van Wonderen'i Feyenoord için doğru teknik direktör olarak görmüyor. “Akıllı birisi ama teknik direktörlük deneyimi yok. Van Wonderen, Max Huiberts değil.”

Van Hooijdonk, Robert Eenhorn ve Huiberts'in De Kuip'te görev almaya açık olabilmeleri için çok şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyor. “O zaman karar alma düzeyi ve yapı değişmelidir. Eenhoorn, bazı şeylerin farklı olması gerektiğini belirtti.”