İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Mekke saatiyle akşam 11'de başlaması planlanan İngiltere-Kosta Rika dostluk maçı, ABD'nin Orlando kentinde şiddetli bir fırtına nedeniyle ertelendi. Fırtına, şiddetli yağışlara neden olarak saha zemini su altında bıraktı.

Son gelişmelere göre, maçın başlama düdüğü Mekke saatiyle gece yarısı çalacak. Her iki takımın oyuncuları da stadyuma ulaştı. Bu maç, Dünya Kupası öncesinde "Üç Aslanlar"ın son hazırlık maçı olacak.

Bu durum, geçen Cumartesi sabahı şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık iki saat durdurulan Suudi Arabistan-Ekvador dostluk maçında yaşananları akıllara getiriyor ve bu durum 2026 Dünya Kupası maçlarını tehdit ediyor.

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası'na katılmadan önce son hazırlık maçını oynuyor. Takım, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte son grupta mücadele edecek.

Şehirde hava koşulları oldukça zorlu. "The Sun" gazetesi, şiddetli yağmurların stadyum sahasını vurduğunu ve "yağmurun durmadığını" doğruladı.

Dikkat çeken bir gelişmede, Orlando'da bulunan gazetecilerden biri "hayatında duyduğu en güçlü gök gürültüsü" sesini duyduğunu bildirdi ve ABD'deki şiddetli fırtınalar sırasında güvenliğe ilişkin katı kuralların açık alanlarda bulunmayı yasakladığını, bu nedenle stadyuma yakın bir mağazaya sığınmak zorunda kaldığını belirtti.