Fırtına dinmedi... İtalyan gazeteci, Renard'ın geleceği konusunda tartışma yarattı

Bir İtalyan gazeteci, 2026 Dünya Kupası finalleri öncesinde Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü Fransız Hervé Renard'ın geleceği konusunda tartışma yarattı.

Bazı basın haberlerinde, "Yeşiller"in performans ve sonuçlarındaki düşüşün yanı sıra Renard'ın Dünya Kupası'nda Gana milli takımını çalıştırma teklifi alması nedeniyle, Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörlüğünden alınabileceği belirtilmişti.

Bu haberler, "Yeşiller"in Mısır (0-4) ve Sırbistan (1-2) milli takımlarına karşı dostluk maçlarında mağlup olduğu son uluslararası ara döneminin bitmesinden birkaç gün sonra sönümlenmişti, ancak İtalyan gazeteci Gianluigi Longari bu haberleri yeniden gündeme getirdi.

Longari, "X" sitesindeki resmi hesabından bir tweet paylaşarak, "Hervé Renard'ın Suudi milli takımının teknik direktörlüğündeki geleceği hala oldukça belirsiz ve ayrılma ihtimali yüksek" diye yazdı.

Fransız teknik direktör, taraftarlar, medya mensupları ve Suudi milli takımının eski oyuncuları tarafından geniş çapta eleştiriliyor. Hatta Al-Hilal taraftarları, Roshen Ligi'nde Al-Taawoun ile oynanan son maçta sahneye çıktığında ona yuhaladı.

Birçok haberde, Faslı Walid Regragui, İtalyan Simone Inzaghi, Portekizli Jorge Jesus ve Suudi teknik direktör Saad Al-Shehri gibi isimlerin Renard'ın Suudi milli takımındaki halefi olabileceği belirtiliyor.

