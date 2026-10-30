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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Fırtına diner mi? La Liga hakemlerinden maçların ardından tarihi bir ilk

Real Madrid
Barcelona
La Liga
Barcelona - Real Madrid
İspanya

Yeni ufuklar açan bir adım

İspanyaLa Liga Birliği ve Hakem Komitesi, İspanyol futbolunda tarihi bir değişikliğe hazırlanıyor. Bu kapsamda hakemlerin maçlar sona erdikten sonra konuşmasına izin verilecek. Söz konusu adım, bu hafta sonundan itibaren başlayacak ve maçlar öncesinde onlarla röportaj yapma uygulamasının bir devamı niteliğinde atılıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinde yer alan habere göre, La Liga maçlarında İspanyol futbol tarihinde ilk kez bitiş düdüğünün ardından hakemlerle röportaj yapılacak. Bu adımın uygulanmasına bu hafta sonu başlanacak ve taraftarlar en az iki hakemin açıklamalarını dinleyecek.

La Liga müsabakalarının televizyon yayınları bu sezon dikkat çekici bir gelişmeye sahne olmuştu. Bu gelişme, Hakem Teknik Komitesi'nin hayata geçirdiği yenilikçi bir uygulama çerçevesinde, ilk kez maçlar başlamadan önce hakemlerle röportaj yapılması şeklinde kendini gösterdi. Söz konusu uygulama geçtiğimiz haftalar boyunca sürdü ve bu röportajları yayın haklarına sahip medya kuruluşlarının gazetecileri gerçekleştirdi.

La Liga Birliği ve Hakem Teknik Komitesi şimdi bu uygulamanın kapsamını genişletmeye yöneliyor. Röportajlar yalnızca maç öncesiyle sınırlı kalmayacak, maç sonrasına da uzanacak.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA

"DAZN" ağının aktardığına göre, Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki Bask derbisi, bu yeni adıma sahne olacak karşılaşmalardan biri olacak. İki takımın pazar günü saat 21.00'de San Mamés Stadı'nda karşılaşmasının ardından, maçın orta hakemi konuşacak.

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