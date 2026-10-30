İspanyaLa Liga Birliği ve Hakem Komitesi, İspanyol futbolunda tarihi bir değişikliğe hazırlanıyor. Bu kapsamda hakemlerin maçlar sona erdikten sonra konuşmasına izin verilecek. Söz konusu adım, bu hafta sonundan itibaren başlayacak ve maçlar öncesinde onlarla röportaj yapma uygulamasının bir devamı niteliğinde atılıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinde yer alan habere göre, La Liga maçlarında İspanyol futbol tarihinde ilk kez bitiş düdüğünün ardından hakemlerle röportaj yapılacak. Bu adımın uygulanmasına bu hafta sonu başlanacak ve taraftarlar en az iki hakemin açıklamalarını dinleyecek.

La Liga müsabakalarının televizyon yayınları bu sezon dikkat çekici bir gelişmeye sahne olmuştu. Bu gelişme, Hakem Teknik Komitesi'nin hayata geçirdiği yenilikçi bir uygulama çerçevesinde, ilk kez maçlar başlamadan önce hakemlerle röportaj yapılması şeklinde kendini gösterdi. Söz konusu uygulama geçtiğimiz haftalar boyunca sürdü ve bu röportajları yayın haklarına sahip medya kuruluşlarının gazetecileri gerçekleştirdi.

La Liga Birliği ve Hakem Teknik Komitesi şimdi bu uygulamanın kapsamını genişletmeye yöneliyor. Röportajlar yalnızca maç öncesiyle sınırlı kalmayacak, maç sonrasına da uzanacak.

"DAZN" ağının aktardığına göre, Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki Bask derbisi, bu yeni adıma sahne olacak karşılaşmalardan biri olacak. İki takımın pazar günü saat 21.00'de San Mamés Stadı'nda karşılaşmasının ardından, maçın orta hakemi konuşacak.