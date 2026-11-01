Fırsatı kim değerlendirecek? El Clasico darbesi Mourinho'nun savunma hattı hesaplarını yeniden şekillendiriyor

Normalde bu mevkide oynamayı tercih etmemesine rağmen, sağ bek pozisyonunda üst düzey performanslar sergilemeyi sürdüren Federico Valverde, Real Madrid'in sağ bek mevkisinde kendini vazgeçilmez bir seçenek haline getirdi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, parlak performansı bu sezonun başlangıcının en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

Uruguaylı oyuncu yalnızca parlamakla kalmadı, aynı zamanda bu değişikliği hem teknik direktöre hem de takıma dayatan koşullar altında, ekibin performansını yükseltmeye katkı sağlayan olağanüstü seviyeler ortaya koydu.

İspanyol "As" gazetesi, Villarreal karşısında Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesinin Valverde'yi yeniden sağ bek mevkisine döndürdüğünü ve oyuncunun El Clasico'da büyük bir maç çıkardığını, ardından oyuna devam edemeyecek hale geldiği için 62. dakikada sahadan ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.

Uruguaylı oyuncu, bu mevkide oynamayı tercih etmemesine rağmen katkı sağlayabildiğini kanıtlayarak, bu pozisyondaki görevini bir kez daha başarıyla yerine getirdi.

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Valverde, bu mevkiden olağanüstü bir performansla takıma liderlik etti. Real Madrid formasıyla ilk gollerini kaydeden Diomande'nin golünün asistini yaptı. Ayrıca her biri 3 pozisyon üreterek, maç boyunca Diomande ile eşit şekilde takımın en çok pozisyon üreten oyuncusu oldu. Sahanın son üçte birlik bölümünde tamamladığı 12 pasla, 18 pas tamamlayan Arda Güler'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Savunma açısından ise Valverde topu 4 kez geri kazandı, iki kez araya girerek pası kesti, bir kez topu uzaklaştırdı ve rakibe yönelik tek müdahale girişiminde başarılı oldu. Ayrıca 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı ve maç boyunca hiçbir oyuncu onu geçmeyi başaramadı.

Roma'daki rövanş maçında Valverde, Aurelien Tchouameni'nin yanında çift ön libero mevkisinde oyuna başladı; ancak o gece sağ bek pozisyonunda görev yapan Dumfries'in yerine Arda Güler'in oyuna girmesi, kadroda beklenen bir dönüşümün gerçekleştiğini doğruladı.

Valverde yeniden sağ bek mevkisine döndü ve bu durum, her ikisi de doğal olarak sağ bek mevkisinde oynamalarına rağmen, Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries'in ilk on birden silinmesine yol açtı.

Arnold ve Dumfries'in Real Madrid'in ilk on birindeki görünürlüğü yavaş yavaş azaldı. İlki, sözleşmesinin sona ermesine yaklaştığı bir dönemde transfer piyasasında uygun bir fırsat teşkil etmesinin ardından, kraliyet kulübünün Dani Carvajal'a doğal bir alternatife ihtiyaç duyduğu bir sırada, 2025 yazında takıma katılmıştı.

Real Madrid, Arnold'ın Kulüpler Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmesi için 12 milyon euro ödemişti. İngiliz oyuncu orada gol pasları vererek parlamaya başladı, ancak aynı zamanda savunma açısından bazı zayıf noktalar da gösterdi.

Tekrarlayan kas sakatlıkları Arnold'ın çilesini artırdı; üç sakatlık yaşadı, bunlardan ikisi uzun bir süre sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Bu da onu sadece 30 maçta forma giymeye mahkum etti; bunların 21'i İspanya La Liga'da, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

Bu sezon içinde Arnold, Arda Güler, Eduardo Camavinga ve Bernardo Silva'nın yokluğu nedeniyle Inter karşısında çift ön libero mevkisinde forma giydi.

Ancak Mourinho'nun kararını değiştirip sağ bek mevkisinde Valverde'ye güvenmeye başlamasından bu yana Arnold, 52 dakikası Villarreal karşısında ve yalnızca 1 dakikası El Clasico'da olmak üzere toplam 53 dakika forma giydi.

Buna karşılık, Real Madrid'in bu yıl Inter'e 20 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Hollandalı Denzel Dumfries var.

Oyuncu, kraliyet kulübünün oynadığı 13 resmi maçın 10'unda, toplamda 600 dakikaya yakın süre ile forma giydi.

Eylül ayındaki milli ara döneminde teknik direktör Xavi, mümkün olan 360 dakikanın 350 dakikasında ona güvendi; ancak kadrosuna katılmasını açıkça talep eden Mourinho, şimdiye kadar ona daha fazla forma giymesi için yeterli güveni vermedi.

Portekizli teknik direktör, sezon başında Arnold ve Dumfries hakkında sorulduğunda oyuncuların durumu hakkında konuşmuştu ve yanıtı net olmuştu: "Birinin 60 maç oynarken diğerinin hiç forma giymemesini düşünmek mümkün değil. Ya da birinin 10 maç, diğerinin 50 maç oynamasını. Bu mümkün değil, çünkü elimizde çok büyük bir kalite var."

Ancak Mourinho şu an için sağ bek mevkisinde Valverde'ye güvenmekte karar kıldı. Böylece düzenli olarak forma giyme şansları azalan Arnold ve Dumfries kendilerini zor bir durumun içinde buldular.

Valverde'nin, Barcelona karşısındaki El Clasico maçında geçirdiği sakatlıktan tam olarak iyileşmemesi nedeniyle kadro dışı bırakılmasının ardından, Racing karşılaşması bu ikili için ilk on birde bir yer edinmeye hak kazandıklarını kanıtlamaya yönelik yeni bir fırsat haline geldi; ancak nihai karar Mourinho'nun elinde kalmaya devam ediyor.