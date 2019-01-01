Firmino, sakatlık sebebiyle Huddersfield maçı kadrosundan çıkartıldı

Liverpool'un Brezilyalı oyuncusu Roberto Firmino, sakatlığı sebebiyle Huddersfield maçının kadrosundan çıkarıldı.

Premier Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışına devam eden 'da sakatlık şoku yaşanıyor.

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Şampiyonluk mücadelesinde son 3 haftaya girilirken yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Liverpool'a, 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de karşılaşacakları maçının öncesinde Roberto Firmino'dan kötü haber geldi. Maç öncesi son antrenmanda sakatlık yaşayan oyuncunun bu maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

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Sakatlık hakkında yorumda bulunan Alman teknik direktör Jürgen Klopp ise Brezilyalı oyuncunun sakatlığının büyük bir sakatlık olmadığını belirtti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Liverpool forması ile çıktığı 46 resmi müsabakada 16 gol atıp 8 de asist yaptı.