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Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Firmino'nun izinden: Katar temsilcisi Al-Sadd, Brozovic'i Suudi Arabistan Ligi'nin ihanetinden kurtarıyor

Transfers
M. Brozovic
Al-Ain - Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Esteghlal - Al-Sadd
Esteghlal
Al-Sadd
Hırvatistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
İran
Katar

Hırvat orta saha oyuncusu Nassr'dan bedelsiz ayrıldı

Katar ekibi Al Sadd, Al Nassr'dan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'i Suudi Roshn Ligi'nin ihanetinden kurtardı.

Al Sadd kulübü bugün pazar günü, Brozovic ile 2027'de sona erecek bir sezonluk sözleşme imzaladığını açıkladı. Anlaşma, oyuncunun geçen sezon sonunda Suudi Al Nassr ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz transfer şeklinde gerçekleşti.

Al Nassr kulübü, Brozovic'in sözleşmesini yenilememe kararı almış ve oyuncu, 3 yıl geçirdiği takımdan ayrılmıştı. Bu süre zarfında ekiple geçen sezon Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu ve 2023 Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmıştı.

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AFC Şampiyonlar Ligi 1
Esteghlal crest
Esteghlal
EST
Al-Sadd crest
Al-Sadd
ALS
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Bazı raporlar, Suudi Al Ahli'nin Hırvat orta saha oyuncusuyla anlaşmak istediğini ortaya koymuştu; ancak müzakereler uygun şekilde ilerlemeyince oyuncu Katar Yıldızlar Ligi'nde karar kıldı.

33 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Al Sadd'a katılan Brezilyalı Roberto Firmino'ya eşlik edecek. Firmino da Al Ahli'nin hizmetlerinden vazgeçme kararı almasının ardından takıma katılmıştı.

Brozovic'in, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Nassr ile yeniden karşılaşabileceği belirtiliyor. İki takım, lig aşamasının beşinci haftasında 24 Kasım günü karşı karşıya gelecek.

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