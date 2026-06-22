Firavunların Yıldızı: Mısır, Afrika’nın en güçlü takımı… Ve Dünya Kupası’nda çok ileri gideceğiz

Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Zico, Firavunlar’ın 2026 Dünya Kupası’nda güçlü bir şekilde mücadele edebilecek niteliklere sahip olduğunu vurguladı ve Mısır Milli Takımı’nın Afrika kıtasının en güçlü takımı olduğunu ve turnuvada mümkün olan en ileri noktaya ulaşabileceğini belirtti.

Ziko, grup aşamasının ikinci turunda Mısır milli takımının Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ettiği tarihi galibiyete katkıda bulundu; bir gol attı ve Muhammed Salah’a bir gol pası vererek Firavunlar’ı Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetine taşıdı.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Zico, “Başardığımız şey doğal bir sonuç. Biz Mısır Milli Takımıyız ve Afrika’nın en güçlü takımıyız. Takımda büyük isimler var ve hepsi de üst düzey oyuncular. Turnuvada çok ileriye gideceğimizi umuyorum” dedi.

Pyramids oyuncusu, milli takıma katılmasının perde arkasını şöyle anlattı: "Milli takımdan tamamen uzaktaydım. Hossam Hassan beni Kuzey Sahili'ndeyken çağırdı ve birdenbire kendimi Dünya Kupası'nda buldum. İlk dakikadan itibaren bana güveniyor ve katılımımın tesadüf olmadığını söyledi. Bu yüzden onu hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden şunları ekledi: “Gol atmak Allah’ın lütfu ve emeğin karşılığıdır. İlk gollerimi atmış olmaktan ve Muhammed Salah’a bir gol pası vermiş olmaktan mutluyum.”

Zico, tüm oyuncuların Mısır futbolunu onurlandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak şöyle açıkladı: “Tüm oyuncular, Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nın olağanüstü ve benzersiz bir performans sergilemesi için ellerinden geleni yapıyorlar.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Mısırlı taraftarları mutlu etmek paha biçilemez.”

Mısır Milli Takımı, son tur öncesinde 4 puanla 7. grubun zirvesinde yer alıyor ve on yıllardır süren galibiyet hasretini sonlandırarak Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini elde ettikten sonra, 32'li turlara yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

Mısır Milli Takımı, Fas’ın ardından 2026 Dünya Kupası’nda galibiyet elde eden ikinci Arap takımı oldu.

"Atlas Aslanları", 3. Grubun ikinci turunda İskoçya'yı 1-0 mağlup etmişti. Suudi Arabistan, Tunus, Irak, Ürdün, Cezayir ve Katar milli takımları ise turnuvanın bu edisyonunda hâlâ ilk galibiyetlerini arıyor.

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