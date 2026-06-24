Firavunların talebinin reddedilmesinin ardından… ABD, Mısır ile oynanacak belirleyici maç öncesinde İran’a avantaj sağlıyor

2026 Dünya Kupası’nın belirleyici turuna saatler kala sürpriz bir adım atan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, İran milli takımına uygulanan kısıtlamaları hafiflettiğini ve takımın, 7. grubun üçüncü turunda Mısır ile oynayacağı maçtan 48 saat önce ABD topraklarına girişine izin verildiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü tarafından açıklanan karara göre, İran heyeti, Seattle saatiyle Cuma akşamı oynanacak maçın bitiminden hemen sonra ülkeden ayrılmakla yükümlü olacak. Buna göre İran milli takımı, bu kader maçı hazırlıkları kapsamında bugün Çarşamba günü Meksika’nın Tijuana kentindeki kampından ayrılıp Seattle’a doğru yola çıkacak.

Beyaz Saray’ın “FIFA” ile ilgili ekibinin yönetici direktörü Andrew Giuliani, “Associated Press” ajansına yaptığı ve “Reuters” ajansı tarafından aktarılan açıklamada, uzatmanın “ilk iki uçuşun seyrinin izlenmesinin ardından” geldiğini belirterek, “İşler sorunsuz giderse, seyahat süresinin uzunluğu nedeniyle ek bir gün daha uzatacağız” dedi.

"NBC News" tarafından ilk kez duyurulan bu değişiklik, İran'daki savaşı sona erdirmek için Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik müzakerelerle aynı zamana denk geliyor.

İran milli takımı, hazırlıklarını etkileyen seyahat kısıtlamalarından defalarca şikayet etmişti. Geçtiğimiz Mart ayında FIFA, maçların Meksika’ya taşınması talebini reddetmiş, ancak daha sonra takımın kampını Arizona’nın Tucson kentinden Tijuana’ya taşımasını kabul etmişti.

Buna rağmen, bazı takım yöneticileri ve teknik kadro üyelerinin heyetle birlikte seyahat etmesine izin verilmedi; ayrıca takımın Los Angeles yakınlarında oynadığı önceki iki maçta da, takımın maçtan sadece bir gün önce seyahat etmesine izin verildi. Teknik direktör Amir Kal'a Noy, bu durumun takımın performansını doğrudan etkilediğini ve bunun sonucunda Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalıp, Belçika karşısında ise mağlup olmalarının nedeni olduğunu belirtti.

Güvenlik yetkilileri, Firavunlar’ın Seattle’da konaklamasını reddetti

Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan, güvenlik yetkililerinin Dünya Kupası’ndaki Yeni Zelanda maçının ardından planlandığı gibi takımın Seattle’da konaklama talebini reddettiğini ve bu nedenle milli takım heyetinin Spokane şehrine geri döndüğünü doğruladı.

İbrahim Hasan, Mısır Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi açıklamada, milli takımın 26 Haziran’daki İran maçına hazırlanırken oyuncuları sık seyahatlerin yol açtığı yorgunluktan korumak amacıyla doğrudan Seattle’a gitmek istediğini, ancak güvenlik yetkililerinin tutumu nedeniyle Mısır milli takım heyetinin Spokane’e geri döndüğünü ekledi.