Firavunların direnişi... Mısır için Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir başarı

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımıyla Firavunlar tarihine geçecek benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Mısır, Dünya Kupası'nda ilk kez üst üste üç maçta yenilmezlik serisini sürdürdü ve ayrıca Dünya Kupası'nda ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.





İstatistiklere odaklanan "Mr. Ship" ağı, İran'ın Dünya Kupası tarihinin tamamında grup aşamasındaki üç maçında farklı skorlarla (0-0, 1-1 ve 2-2) üç beraberlik kaydeden ikinci milli takım olduğunu belirtti.

İran'dan önce bunu başaran tek takım, 1998 Dünya Kupası'nda aynı üç skorla (0-0, 1-1 ve 2-2) berabere kalan Belçika olmuştu.





Mısır milli takımı, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile 1-1 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmayı garantilemişti.

Mısır, 5. dakikada Mahmoud Saber'in golüyle öne geçti. Mohamed Salah'ın şutu İran savunmasına çarptı ve kaleci topu uzaklaştırmak için çıktı; top Mahmoud Saber'in önüne geldi ve o da güçlü bir vuruşla topu İran kalecisinin bacaklarının arasından geçerek ağlara gönderdi.

9. dakikada ise Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem, bir pas sırasında hata yapıp forvet Mehdi Taremi’nin ayağına çarptı ve hakem Mısır aleyhine penaltı kararı verdi.

Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubayr, Tarmi’nin şutunu ustaca kurtardı.

İran milli takımı, Milad Mohammadi’nin ceza sahası içinden attığı güçlü şutla beraberlik golünü buldu. Mustafa Şubayr bu şutu kurtardı ancak top sol tarafa sekti ve Ramin Rezaiyan topu ağlara gönderdi.