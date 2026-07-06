Firavunları şaşkına çevirmek için… Arjantin’in Mısır karşısında hücumunda önemli bir değişiklik

Görünüşe göre Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır Milli Takımı ile oynanacak heyecanla beklenen maç öncesinde “Tango Dansçıları”nın kadrosunda önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor; bu değişiklik, Lautaro Martínez’in yerine forvet Julian Álvarez’i ilk 11’de sahaya sürmek şeklinde olacak.

Arjantinli "Olé" gazetesi, milli takım kampındaki gelişmelerin, turnuva boyunca kendisine verilen süreleri iyi değerlendirip son maçta Yeşil Burun Adaları karşısında dikkat çekici bir performans sergileyerek ilk 11'deki yerini geri kazanmaya yaklaşan Alvarez'in Mısır karşısında ilk 11'de yer alacağını gösterdiğini ortaya koydu.

Gazete, Alvarez'in lehine olan en önemli faktörün rakiplere baskı yapma konusundaki büyük yeteneği olduğunu belirtti; Scaloni, bu özelliğin Mısır milli takımı karşısında belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Lautaro Martínez önceki dört maçta ilk 11'de yer almış, Ürdün karşısında bir gol atmış ve Yeşil Burun Adaları maçında Lionel Messi için net bir gol fırsatı yaratmış olsa da, istatistiksel karşılaştırma, oynadığı dakikalar boyunca uyguladığı baskı yoğunluğu açısından “Örümcek” lakaplı Álvarez'i öne çıkarıyor.

Rapora göre, Lautaro 335 dakika boyunca 76 baskı hareketi gerçekleştirirken, Alvarez sadece 126 dakikada 40 baskı hareketi yaptı; bu da 90 dakikada 28,6 baskı hareketi ortalamasına karşılık, Lautaro’nun sadece 20,4 baskı hareketi ortalamasına denk geliyor.

Gazete, bu rakamların iki forvet arasında belirgin bir farkı yansıttığını vurguladı; Lautaro süreklilikle öne çıkarken, Alvarez yoğunluk ve yüksek baskı ile öne çıkıyor ve bu, Scaloni’nin maçın ilk dakikalarından itibaren Mısır milli takımının savunmasını altüst etmek için başvurabileceği bir silah olabilir.

Raporda, Alvarez’in Dünya Kupası başlamadan önce durumunu etkileyen ve Atlético Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynarken ayak bileğinden aldığı sakatlıktan tamamen iyileşerek fiziksel hazırlığını tam olarak geri kazandığına dikkat çekildi.

Yeşil Burun Adaları karşısında gol atamamış olsa da, teknik ekip onun performansından, özellikle fiziksel açıdan ve baskı kurma, sürekli hareket etme ve takım arkadaşları için alan açma konusundaki rolünden olumlu bir izlenim edindi.

"Olé" gazetesi, Scaloni'nin her şeyden önce takım içinde dengeyi sağlamaya odaklandığını, özellikle de Lionel Messi'nin fiziksel yükünü azaltarak onun hücum üçgeninde ve kritik anlarda enerjisini korumasını sağladığını ekledi.

Gazete, Alvarez’in varlığının Arjantin milli takımına bu dengeyi sağladığını belirtiyor; çünkü sürekli hareketliliği ve savunma oyuncuları ile kalecilere baskı yapma yeteneği sayesinde, Lautaro kadar fiziksel güce sahip olmasa da bu dengeyi sağlıyor.

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