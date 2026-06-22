Firavunlara gökten gelen bir hediye… İran milli takımı, Devrim Muhafızları ile ABD arasındaki krizden etkilenecek mi?

Tahran ile Washington arasında tırmanan siyasi gerilimler karşısında, ABD’nin İran heyetini İslam Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi ABD topraklarına sokmaya çalışmakla suçlamasının ardından, Dünya Kupası’nda yaşanan birbiri ardına gelişen olayların üzerine gölge düşüren yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı.

İran ise, Dünya Kupası’na katılan heyetine İslam Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi sokmaya çalıştığına dair ABD’nin iddialarını yalanlayarak, bu suçlamaları “iğrenç ve ayrımcı” olarak nitelendirdi.

"espn" sitesine göre, ABD'li yetkililer, İran heyetinin şüpheli bir kişiyi Los Angeles'a sokmaya çalıştığını ve bunun sonucunda heyetin bazı üyelerine vize verilmesinin reddedildiğini belirtti.

Bu gelişme, Mısır milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda (7. Grup) İran milli takımıyla karşılaşmaya hazırlandığı bir dönemde yaşandı.

Mısır milli takımı, ikinci turda Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup edip açılış turunda Belçika ile berabere kalarak grubun lideri konumunda.

İran milli takımı ise, son maçında Belçika ile berabere kalarak eleme kartlarının belirlenmesinin ertelenmesine neden oldu.

Buna karşılık İran Futbol Federasyonu, bu suçlamaları baştan sona reddeden resmi bir açıklama yayınlayarak, bu suçlamaların milli takımın turnuva hazırlıklarını aksattığını ve seyahat planlarını zorlaştırdığını vurguladı.

Açıklamada, “bu keyfi kısıtlamaların” İran milli takımının Dünya Kupası kampanyasını çevreleyen lojistik ve siyasi gerilimleri artırdığı belirtildi ve takımın şu anda Meksika’da bulunduğu ve ABD’deki maçları öncesinde seyahatlerinde tekrar tekrar zorluklarla karşılaştığına işaret edildi.

Bu anlaşmazlık, Tahran ile Washington arasında artan siyasi gerilimlerin yaşandığı hassas bir dönemde ortaya çıkıyor ve bu durum spor alanına da gölge düşürüyor.