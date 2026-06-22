Firavunlar ve Kralın Gecesi… Salah tarih yazıyor, Mısır olağanüstü bir başarıya imza atıyor

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası’nın 7. Grubu’nun ikinci turu kapsamında bugün Pazartesi günü “BC Place” Stadyumu’nda Yeni Zelanda ile oynanan maçta rekor kırmaya devam etti.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Opta" ağı, 34 yaş 7 günlük olan Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı Mısırlı oyuncu olduğunu ve 1990 Dünya Kupası'nda 30 yaş 320 günken Hollanda'ya gol atan Magdi Abdel Ghani'nin eski rekorunu aştığını bildirdi.

Fransız "Stats Foot" ağı ise, Mahmoud Hassan "Trezeguet"in turnuvadaki dördüncü maçına çıkarak Dünya Kupası tarihinde Mısır milli takımıyla en çok maça çıkan oyuncu olduğunu ve bu sayede liste başında Muhammed Salah ile eşitlendiğini belirtti.

Ayrıca “Trezeguet”, Yeni Zelanda karşılaşmasında Mısır futbol tarihine adını en büyük harflerle yazdırdı; Dünya Kupası tarihindeki Mısır milli takım maçlarında gol atan ilk yedek oyuncu oldu.

Ağ, Mısır milli takımının tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası maçında üç gol atmayı başardığını ve Dünya Kupası katılımlarında eşi görülmemiş bir hücum başarısı elde ettiğini de ekledi.