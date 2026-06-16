Firavunlar için erken uyarı... Mısırlı iki oyuncu maçtan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Belçika ile oynadığı maçı berabere tamamlayarak grup aşamasında ilk puanını aldı ve bir sonraki tura yükselme umutlarını sürdürdü.

Grup aşamasının ilk turunda oynanan Mısır-Belçika karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı. Firavunlar, ikinci turda Yeni Zelanda ile oynayacakları önemli maça hazırlanıyor.

Maçta Marwan Attia ve Ahmed Fathouh ikilisi iki sarı kart gördü. Bu durum, ikilinin önümüzdeki Yeni Zelanda maçında yeni bir sarı kart alması halinde, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile oynanacak maçta forma giyemeyecekleri anlamına geliyor.

Dünya Kupası kurallarına göre, grup aşaması sona erdikten sonra biriken sarı kartlar silinir ve çeyrek final maçları bittikten sonra da kartlar sıfırlanır.

Tarihsel verilere bakıldığında, Mısır milli takımı Dünya Kupası tarihindeki üçüncü beraberliğini kaydetti. Daha önce 1990 yılında iki kez berabere kalmıştı; ilki Hollanda, ikincisi ise İrlanda karşısında.

Mısır milli takımı, grup aşamasının ikinci turu kapsamında Pazartesi günü saat 04.00'te Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Bu maç, eleme turlarına yükselme yarışında Firavunlar için büyük önem taşıyor.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etme hedefiyle bu maça çıkacak. Takım, turnuvadaki önceki maçlarında üç beraberlik ve beş mağlubiyetle yetinmişti.