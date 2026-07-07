Firavun ile Kralın Zirvesi… Dünya Kupası’nda Salah ile Messi’yi bir araya getiren son dans

Futbolseverlerin gözleri, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ve Mısır milli takımları arasında gerçekleşecek tarihi karşılaşmaya çevrilmiş durumda; bu maç, yıldız oyuncular Lionel Messi ve Muhammed Salah arasında heyecan verici ve eşi benzeri görülmemiş bir çatışmaya sahne olacak.

Bu karşılaşma, “Kral” ile “Firavun” arasında özel bir mücadele niteliğinde; her iki ülkenin şu anki en önemli oyuncularından, hatta belki de iki milli takımın tarihindeki en önemli isimlerinden bahsetmeden bu maçtan söz etmek mümkün değil.

İspanyol "Marca" gazetesi, rakamların Lionel Messi ve Muhammed Salah’ın Arjantin ve Mısır milli takımlarının istatistiksel tarihine damgasını vurduğunu doğruladı; her ikisi de bugün, takımlarının kaptanları ve sembolleri olarak, korkutucu istatistiklerle ilk 11’de yer alacak.

İki yıldız da 110 uluslararası maç barajını aştı; Messi 203, Salah ise 118 maça çıktı. Ayrıca her ikisi de gol rekoruna sahip: Messi 124 gol atarken, Salah 66 golle 69 gol atan ve şu anda Firavunlar'ın teknik direktörlüğünü yürüten Hüsam Hasan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bu maç, iki yıldızın milli takımlar düzeyinde ilk karşılaşması olacak; ancak daha önce Messi’nin Barcelona’da, Salah’ın ise sırasıyla Roma ve Liverpool’da forma giydiği dönemde kulüp düzeyinde iki kez karşı karşıya gelmişlerdi.

Mısırlı yıldız, bu karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi; hatta ikinci maçta Messi, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde bir çift gol attı; o maçta Barcelona 3-0 galip gelmişti, ancak Liverpool, Anfield Stadyumu’ndaki tarihi rövanş maçında 4-0’lık bir skorla durumu tersine çevirmişti.

Maçın başında iki kaptanın el sıkışması anı, tüm dünyanın dikkatini çekecek gibi görünüyor; zira mevcut turnuva, her iki yıldızın da teorik olarak katıldığı son büyük turnuva olacak ve bu durum henüz resmi olarak teyit edilmemiştir.

Messi’nin Dünya Kupası serüveni ABD’de düzenlenecek 6. Dünya Kupası ile sona erecek, Salah’ın ise ikinci Dünya Kupası serüveni de burada sona erecek.

Lionel Messi, Mısırlı yıldızla karşılaştırıldığında çok daha uzun bir uluslararası kariyere sahip; tabii ki Salah’tan beş yaş büyük olduğunu da hesaba katmak gerekir.

Messi, 17 Ağustos 2005'te Macaristan ile oynanan bir hazırlık maçında ilk kez forma giydi ve bu maçta tuhaf bir şekilde kırmızı kart gördü; Muhammed Salah ise 3 Eylül 2011'de Sierra Leone'ye 2-1 yenildikleri maçta A Milli Takım'daki ilk maçına çıktı, Bir ay sonra Nijer’i 3-0 yendikleri maçta ilk resmi golünü attı ve bu, milli formasıyla attığı 66 golün başlangıcı oldu.

Karşılaştırma, büyük turnuvalar ve şampiyonluklar açısından Messi’nin büyük üstünlüğünü ortaya koyuyor. Mısır milli takımı, Afrika kıtasının hakimi ve yedi şampiyonlukla Afrika Uluslar Kupası’nı en çok kazanan takım olarak kabul edilse de, 2022 Dünya Kupası’na katılamadı; bu da Salah’ın Dünya Kupası katılım sayısını 2018 ve 2026 olmak üzere sadece iki turnuvayla sınırladı.

Mohamed Salah, kıtasal turnuvalarda Messi’nin katılım sayısına oldukça yaklaşıyor; Salah 5 Afrika Uluslar Kupası’nda yer alırken, Messi ise Copa América’da 7 kez boy gösterdi. Ancak Arjantinli yıldız iki kıtasal şampiyonluk kazanırken, Salah’ın en büyük başarısı 2017 ve 2021 turnuvalarında iki kez ikincilik elde etmekle sınırlı kaldı.

"Marca" gazetesi, bu gece Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma öncesinde yapılan bu karşılaştırmanın, başka bir oyuncuyla karşılaştırılması zor olan Messi ile Salah'ı aynı kefeye koymayı amaçlamadığını, aksine Mısırlı yıldızın Afrika kıtası düzeyinde ne kadar büyük bir değer taşıdığını ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

Salah, Afrika kıtası tarihinin en iyi beş futbolcusundan biri olarak tarihe geçiyor ve Samuel Eto’o, Didier Drogba gibi önemli isimlerle birlikte devlerin arasında yer alıyor.