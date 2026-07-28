Barcelona'nın yükselişteki üç genç yeteneği, Alman teknik direktör Hansi Flick önderliğindeki kulübün teknik ekibinin dikkatini çekti. Bu üç oyuncu, yeni sezon 2026-27 hazırlık döneminin ilk günlerinde sergiledikleri seçkin performansla öne çıktı.

Flick ve ekibi şu anda, başlaması yaklaşan gelecek sezona yönelik erken hazırlıklar kapsamında yoğun bir şekilde çalışıyor.

Barcelona, önde gelen yıldızlarının çoğu olmadan hazırlıklara başlamak zorunda kaldı; çünkü bu oyuncular bu yaz Dünya Kupası'na katılmalarının ardından dinlenme izni aldı.

Katalan takımı, Arjantin karşısında Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan İspanya Milli Takımı'nda forma giyen 8 oyuncuya sahip.

Bu durum, bir dizi genç oyuncu için kapı araladı ve gelecek sezon ilk takımda kendilerine bir yer arzularken yeteneklerini kanıtlamalarına fırsat verdi.

Cadena COPE radyosunun muhabiri Victor Navarro'ya göre Hansi Flick ve teknik ekibi, genç üçlü Alex Gonzalez, Ibrima Toncara ve Ibrahim Diarra'nın şu ana kadar sergilediği göz kamaştırıcı seviyeden "son derece memnun".

Gonzalez ve Diarra kanat mevkiinde oynuyor ve 19 yaşındalar; Katalonya'nın gelecekteki yükselen yıldızı olarak görülen Toncara ise 16 yaşında bir ofansif orta saha oyuncusu.

Barcelona, Pazartesi günü başlayan ve gelecek 3 Ağustos'a kadar sürecek bir kampı İngiltere'de gerçekleştiriyor. Kadroda, aralarında Mısır Milli Takımı forveti Hamza Abdelkerim'in ("18 yaşında") de bulunduğu 17 genç oyuncu yer aldı.

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