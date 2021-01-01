Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı: Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

Hafta sonu oynanacak kritik Hatayspor-Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından 833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan ve Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında görev yapacağı açıklanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın aktardığı bilgiye kritik maça kısa bir süre içerisinde yeni bir hakem ataması yapılacak.

Yıllar sonra atanmıştı

2 Kasım 2018'deki Galatasaray-Fenerbahçe maçından beri sarı-kırmızılı takımın maçlarını yönetmeyen Aydınus, ligde son olarak Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapmıştı.

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan Türkiye Kupası yarı finalini de yöneten Aydınus'un testinin pozitif çıkmasına rağmen sağlık durumu iyi.

Boupendza, Taylan ve Emre Kılınç zor

3 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçta Aydınus'un yanı sıra ev sahibi Hatayspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza ve Galatasaray'da testlerinin pozitif çıktığı tahmin edilen Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ın da yer almaması bekleniyor.

Galatasaray'da Marcao, Christian Luyindama ve DeAndre Yedlin'in, Hatayspor'da ise Youssouf Kone ve Alexandros Katranis'in cezaları nedeniyle oynamayacağı maç zirve yarışı için de büyük önem taşıyacak.

Haftaya lider Beşiktaş'ın üç puan gerisinde giren Galatasaray, milli maç arası öncesi Rizespor'a 4-3 yenilmişti.