Al Ahli'nin forveti Firas Al-Buraikan, Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü için rakip olmalarına rağmen Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı ve kaptanı Salem Al-Dawsari'yi övdü ve onu Suudi Arabistan futbolunun efsanelerinden biri olarak nitelendirdi.

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Asya'nın en iyileri ödül töreni yarın, perşembe günü, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Aksra Theatre King Power'da düzenlenecek. 2017'de de töreni ağırlayan salonda 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Törende verilecek ödüller arasında, Firas Al-Buraikan'ın Salem Al-Dawsari ve Tractor'ın İranlı kalecisi Alireza Beiranvand ile yarıştığı Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü de bulunuyor.

Üç oyuncu bugün, çarşamba günü Tayland'a giderek ödüle aday gösterilmeleri hakkında konuşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Firas Al-Buraikan'ın basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamalar şöyle: "Sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Benim için tarif edilemez bir an. Buraya ilk kez geliyorum, çocukluk hayallerimden biri gerçekleşti. Ne kadar konuşsam da bu duyguyu anlatamam."

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Al-Buraikan, "Tornado" lakaplı oyuncunun da yer aldığı bu yarışta bulunmanın gururunu artırdığını belirterek onun için şunları söyledi: "Kendisinden çok şey öğrendiğim Suudi futbol efsanesi Salem Al-Dawsari'nin yanında olduğum için daha da mutluyum."

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Ödülü kazanması halinde ne hissedeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kariyerimin başında harika bir şey olur ve benim için yeni bir başlangıç anlamına gelebilir."

Şöyle devam etti: "Çocukluğundan beri efsanelerin arasında olmayı hayal ediyorsun. Bu noktaya gelmen sürekli çalışmanın sonucu ve bu kolay bir şey değil. Bu benim için güçlü ve büyük bir motivasyon olacak."

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Al-Buraikan, son dönemde eleştirilerin hedefi olan forvet mevkisindeki Suudi oyunculara da sahip çıktı: "Her zaman söylediğim gibi, Suudi Arabistan liginde forvetler var ama şans bulamadılar. Allah'a şükür ben şans buldum ve beklentileri karşıladım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Potansiyele sahip Suudi forvetler ve oyuncular olduğundan eminim ama şansa ihtiyaçları var ve bu zaman alır."

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Al Ahli'nin golcüsü, iki yıl önceden bu yana uygulanan AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in yeni formatına da değinerek şunları söyledi: "AFC Şampiyonlar Ligi Elit, dünya genelinde yaşanan pek çok değişikliğin bir parçası. Oyuncuların sahada oynaması ve odaklanması gerekiyor."

Al-Buraikan sözlerini, uluslararası arada Suudi Arabistan Milli Takımı'yla forma giymesi, ardından Asya'nın en iyileri törenine katılması ve sonrasında ezeli rakip Al Nassr'a karşı klasik maça çıkacak olması nedeniyle bu günlerde yaşadığı yorucu yolculuğa dair hislerini dile getirerek noktaladı.

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Al-Buraikan şöyle konuştu: "Durum zor ve yorucu ama ödül buna değer. Bu ödül bana nasip olursa her şeye katlanılır."

Başarılı forvet, dün, salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda oynanan ve Suudi Arabistan'ın mevcut uluslararası aradaki ikinci hazırlık maçı olan mücadelede, ekibinin Özbekistan'a 1-2 yenildiği karşılaşmada forma giydi.

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Firas Al-Buraikan'ın parladığı maçta oyuncu, Suudi Arabistan 1-0 gerideyken 23. dakikada Ahmed Al-Ghamdi'nin ortasını etkileyici bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek beraberlik golünü attı.

Maçın üzerinden 24 saat geçmeden Firas Al-Buraikan, yarın perşembe günü düzenlenecek Asya'nın en iyileri ödül törenine ve bugün çarşamba günü törenden önce yapılan basın toplantısına katılmak üzere Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçtu.

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Törenin ardından da 24 saat geçmeden Cidde'ye, daha doğrusu Al Inma Stadı'na dönecek olan Firas Al-Buraikan, takımı Al Ahli ile Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen ve ezeli rakip Al Nassr ile oynanacak klasik maça çıkacak.

Bazı raporlar, birkaç gün içindeki bu sık seyahatler nedeniyle Al-Buraikan'ın klasik maça yetişip yetişemeyeceği konusunda şüphe duysa da diğer raporlar, oyuncunun Hollandalı teknik direktör Marino Busiç'in kadrosunda yer alacağını doğruluyor.