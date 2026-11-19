Tractor'un İranlı kalecisi Alireza Beiranvand, Suudi Arabistanlı Firas Al-Buraikan ve Salem Al-Dawsari'yi geride bırakarak 2026 yılında Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve tarihe geçti.

Reklam

Asya'nın en iyileri ödül töreni bugün perşembe günü, daha önce 2017'de de töreni ağırlamış olan Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Aksra Theatre King Power'da düzenlendi ve 19 farklı kategoride ödüller dağıtıldı.

Törende verilen ödüller arasında, Firas Al-Buraikan ile Salem Al-Dawsari'nin yarıştığı Asya'nın en iyi oyuncusu ödülü de vardı . Bu ödülün diğer adayı ise Tractor'un İranlı kalecisi Alireza Beiranvand'dı.

Alireza Beiranvand: Asya'nın en iyi oyuncusu

Alireza Beiranvand, bu yıl Tractor ve İran Millî Takımı'nda sergilediği performansların ardından kariyerinde ilk kez Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmayı başardı.

Reklam Reklam

Beiranvand, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) ödülü 1994'te üstlenmesinden bu yana Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan ilk kaleci oldu.

Related Topics

Tecrübeli kaleci ayrıca, Ali Karimi'nin 2004'te ödülü kazanmasının ardından 22 yıldır süren hasreti sona erdirerek Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü yeniden İran'a getirdi.

Alireza Beiranvand mı, Firas Al-Buraikan mı: Asya'nın kahramanı kim?

Reklam

Beiranvand'ın ödülü kazanması, hak edip etmediği konusunda tartışmalara yol açtı. Zira herkes, geçen yıl Al Ahli ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nda gösterdiği üstün performansın ardından Firas Al-Buraikan'ın kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmasını bekliyordu.

Al-Buraikan, finalde Japon ekibi Machida Zelvia'yı 1-0 yenen takımı Al Ahli'yi tarihinde ikinci kez ve üst üste ikinci kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğuna taşıdı.

Reklam

26 yaşındaki futbolcu, turnuvada son sözü söyleyen isim oldu. Finale yedek kulübesinden giren Al-Buraikan, uzatmaların 6. dakikasında galibiyeti getiren golü attı.

Öte yandan Beiranvand, Tractor'u kıtasal düzeyde herhangi bir başarıya taşıyamadı. Takımı, BAE ekibi Shabab Al Ahli'ye 3-0 yenilerek AFC Şampiyonlar Ligi Elite'e son 16 turunda veda etti.

Reklam

İşin ilginç yanı, Beiranvand'ın maçın 52. dakikasında kırmızı kart görerek takımı Tractor'un turnuvadan elenmesinin başlıca sebebi olmasıydı.

Millî takım başarıları: Dünya Kupası belirleyici değil

Reklam

Al-Buraikan'ın başarıları Al Ahli ile sınırlı kalmadı. Suudi yıldız, geçen ekim ayında Suudi Arabistan Millî Takımı'nı Arap Körfez Kupası'nın 27. edisyonu olan "Körfez Kupası 27"de şampiyonluğa da taşıdı.

Suudi forvet, finalde BAE'yi 2-0 yendikleri maçta bir kez daha kritik bir gol atarak ülkesine Körfez turnuvasındaki dördüncü, 23 yıl aradan sonraki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Reklam

Üstün performansı sayesinde 3 gol atan Al-Buraikan, "Körfez Kupası 27"nin gol kralı oldu. Oyuncu, grup aşamasındaki Umman maçında da 2 gol kaydetmişti.

Firas Al-Buraikan'ın bu yılki olumsuz tarafı ise, grup aşamasındaki 3 maçın tamamında ilk 11'de forma giymesine rağmen ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda hiç gol atamaması oldu.

Reklam

Ancak Beiranvand'ın Dünya Kupası performansı da pek parlak değildi. Grup aşamasındaki 3 maçta İran'ın kalesini koruyan Beiranvand, tıpkı Suudi Arabistan gibi turnuvaya erken veda etti.

Beiranvand, kalesini yalnızca bir kez, ikinci haftadaki Belçika ile golsüz beraberlikte gole kapattı. Buna karşın Yeni Zelanda'dan 2, Mısır'dan ise 1 gol yedi.

Reklam

İranlı kalecinin ödülü kazanması, Al Ahli forvetinin, AFC'nin ödülü 1994'te üstlenmesinden bu yana Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan yedinci Suudi futbolcu olmasına engel oldu.

AFC çatısı altında ödülü kazanan ilk isim 1994'te Saeed Al-Owairan olmuştu. Ardından 2000'de Nawaf Al-Temyat, 2005'te Hamad Al-Montashari, 2007'de Yasser Al-Qahtani, 2014'te Nasser Al-Shamrani ve son olarak 2022 ile 2025'te Salem Al-Dawsari bu ödülü kazandı.