Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella
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Serie A ekibi Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.
Fiorentina Kulübü, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Montella ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
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İtalya'nın Catania, Sampdoria, Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 44 yaşındaki Montella, daha önce 2012-2015 yıllarında da Fiorentina'yı çalıştırmıştı.
Bu sezon Serie A'da Pioli yönetiminde 31 haftada 39 puan toplayan Fiorentina, 10. sırada bulunuyor.